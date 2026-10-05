Bắc Bộ chuyển lạnh, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Ảnh minh hoạ: Mekong ASEAN.

Sáng 5/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát đi bản tin về đợt không khí lạnh đang bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Ghi nhận thực tế trong đêm và sáng sớm ngày 5/10, khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa rất to, nhiệt độ lúc một giờ sáng duy trì ở mức 22 - 25 độ C. Tại Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đã mạnh lên cấp 6.

Trong ngày 5/10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ và những nơi khác thuộc dải Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế. Trong đất liền, gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 2 - 3, trong khi vùng ven biển đạt cấp 3 - 4.

Đợt không khí lạnh làm nền nhiệt độ giảm, khiến trời chuyển lạnh tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19 - 22 độ C. Riêng các vùng núi cao phía Bắc có nơi chuyển rét với mức nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 - 17 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết sáng 5/10 ghi nhận trạng thái có lúc có mưa rào và dông, nền nhiệt chuyển lạnh.

Trên các vùng biển, thời tiết được dự báo diễn biến phức tạp với gió Đông Bắc trên Vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, tạo sóng biển cao 2,0 - 3,0 mét và gây biển động mạnh. Bắt đầu từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 cùng sóng biển cao từ 2,0 - 4,0 mét.

Sang ngày 6/10, vùng có gió mạnh sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa, gây nguy hiểm cho hoạt động của các phương tiện tàu thuyền.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo về tình trạng mưa lớn kèm thiên tai. Trong ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị sẽ hứng chịu lượng mưa từ 30 - 70 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Sang ngày 6/10, vùng mưa vừa đến mưa to tiếp tục dịch chuyển vào khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 180 mm.

Hình thái thời tiết này mang theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đe dọa trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối và hư hại cơ sở hạ tầng. Người dân cần đặc biệt đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ, sau đợt mưa dông cục bộ vào rạng sáng ngày 5/10, lượng mưa sẽ giảm dần xuống diện vài nơi. Dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt khu vực này giảm, trời chuyển lạnh, riêng các vùng núi có nơi trời rét. Từ đêm 6/10 đến ngày 8/10, thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ và Thanh Hóa là đêm không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm vẫn duy trì tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi cao tiếp tục rét cho đến khoảng ngày 8/10. Dự báo từ ngày 9 đến 10/10, khu vực này có thể xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và dông ở một vài nơi. Diễn biến thời tiết tại khu vực miền Trung có sự phân hóa phức tạp kèm theo nguy cơ mưa lớn diện rộng. Trong ngày 5/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ghi nhận mưa vừa và dông rải rác. Bước sang ngày 6/10, trong khi phía Bắc miền Trung bắt đầu giảm mưa, khu vực phía Nam từ Hà Tĩnh lại bước vào đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Hình thái thời tiết xấu này sẽ tiếp tục mở rộng và duy trì từ đêm 6/10 đến khoảng ngày 10/10 tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, gây ra lượng mưa lớn đáng kể. Đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, đặc trưng thời tiết trong những ngày tới tiếp tục là mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cục bộ xuất hiện những điểm mưa to. Đặc biệt, từ ngày 7/10 đến ngày 10/10, cường độ mưa tại các khu vực này có xu hướng gia tăng, nhiều nơi sẽ đón những trận mưa vừa đến mưa to.