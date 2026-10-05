Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan tập trung thực hiện giải pháp thiết kế trồng, cải tạo cây, tăng cường mảng xanh tại một số khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Theo đó, thành phố thí điểm mô hình tăng cường mảng xanh tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, khu vực trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ.

Cùng với đó, 3 nhà chờ xe buýt được lựa chọn để triển khai gồm nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt.

Đối với các trụ đường sắt trên cao, phương án được nghiên cứu là bố trí hệ khung giàn thép dạng gông ôm quanh thân trụ. Hệ khung không khoan, đục vào kết cấu trụ cầu, đồng thời được bố trí cách bề mặt bê tông một khoảng phù hợp để cây sinh trưởng và thuận lợi cho việc kiểm tra kết cấu.

Cây xanh được ưu tiên trồng tại chân trụ, sau đó dẫn leo lên hệ giàn và phân bố quanh các mặt trụ. Phạm vi phủ xanh không được vươn lên xà mũ, dầm cầu, thiết bị kỹ thuật; đồng thời phải chừa khoảng trống phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì.

Trong quá trình chăm sóc, các đơn vị sẽ thực hiện dẫn cành, cắt tỉa và kiểm tra định kỳ hệ khung, các mối liên kết cũng như phạm vi phát triển của cây, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn công trình.

Hà Nội thí điểm phủ xanh trụ đường sắt trên cao, hầm chui và nhà chờ xe buýt (Ảnh: Hữu Thắng).

Tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, quy mô nghiên cứu khoảng 200m² giàn leo, được chia thành từng module hoặc khoang theo nhịp kiến trúc. Khu vực dải đất cây xanh hiện trạng sẽ được cải tạo đất và trồng cây.

Phương án cũng tính đến việc bố trí chậu cây dạng module dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, với chiều dài khoảng 300m. Các chậu được cố định bằng bulông nở chống gỉ, kết hợp keo chuyên dụng để tăng độ liên kết và hạn chế nước thấm vào kết cấu.

Cây rủ được trồng theo mặt trong thành hầm, giai đoạn đầu khống chế chiều dài khoảng 2-3m. Cây sẽ được cắt tỉa định kỳ, không để ảnh hưởng đến tĩnh không giao thông, biển báo, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị kỹ thuật.

Đối với các nhà chờ xe buýt, cây xanh dự kiến được bố trí bằng bồn hoặc chậu tại phía sau, hai bên nhà chờ, không chiếm dụng lối đi dành cho người dân.

Hệ khung, cáp nhẹ sẽ được lắp đặt để dẫn cây leo lên vách phía sau và một phần mái nhà chờ. Thành phố ưu tiên sử dụng kết cấu độc lập hoặc liên kết tại những vị trí được đơn vị quản lý công trình chấp thuận.

Việc thí điểm được kỳ vọng tạo thêm các mảng xanh tại những khu vực vốn chủ yếu là công trình bê tông, sắt thép, qua đó góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường đô thị.