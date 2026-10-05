Quân khu 9: Vận chuyển hơn 15.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Tham dự lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh: Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS của Ban chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước các anh hùng liệt sĩ.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi lễ.

Làm công tác chuẩn bị tiếp nhận mẫu sinh phẩm.

“Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu HCLS hôm nay, là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự, là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam”, Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 9 đưa mẫu sinh phẩm HCLS lên máy bay.

Các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm sau đó được máy bay quân sự vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.