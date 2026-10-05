Khai mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: TRỌNG HUY

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cùng dự.

Hội thi tàu tốt gồm các nội dung: toàn tàu, ngành cơ điện, ngành vũ khí, ngành khí tài-điện tử. Hội thao huấn luyện tàu gồm 13 nội dung: công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác tham mưu huấn luyện, điều lệnh tàu, phòng thủ dân sự, đội ngũ dân quân tự vệ, bơi 100m, chiến thuật tàu, hàng hải, vũ khí, khí tài-điện tử, cơ điện; nhận thức chính trị; công tác hậu cần.

Các đại biểu tặng quà cho các đơn vị tham dự hội thi. Ảnh: TRỌNG HUY

Hình thức hội thi, hội thao kết hợp giữa kiểm tra lý thuyết và thực hành thao tác; kiểm tra tại bến và trên biển; kiểm tra việc thao tác toàn tàu đến từng ngành và từng vị trí.

Đối tượng thi gồm các tàu và 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế trên các tàu của Hải đội dân quân thường trực.

Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực năm 2026, nhằm đánh giá kết quả khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng tặng quà đại diện đội Đà Nẵng tham gia hội thi. Ảnh: TRỌNG HUY

Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ, quản lý, bảo quản, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, trình độ toàn diện của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” ngày càng sâu rộng, đạt hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, các cơ quan, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng và quản lý lực lượng Hải đội Dân quân thường trực, đạt kết quả rất tốt trong nhiều nhiệm vụ quân sự trên biển.

Các đại biểu tham quan tàu tham gia hội thi. Ảnh: TRỌNG HUY

Nhờ sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nơi ăn ở và tránh bão, các tàu hoạt động hiệu quả, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Để tiếp tục phát huy, hội thi hội thao năm 2026 đã được lên kế hoạch tổ chức với quy mô lớn hơn, bổ sung nội dung phòng thủ dân sự và tăng cường số lượng phương tiện tham gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng thăm hỏi, động viên đội thi Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Trung tướng Trương Mạnh Dũng yêu cầu, đối với ban tổ chức công tác chuẩn bị phải thật chu đáo; giám khảo làm việc công tâm, còn lực lượng tham gia cần chấp hành nghiêm quy chế để đạt kết quả cao nhất.

Các lượng phục vụ và bám sát lịch điều hành, chuẩn bị đầy đủ vật chất, bảo đảm cho các nội dung hội thi, hội thao. Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã đến thăm; động viên cán bộ, chiến sĩ các tàu Hải đội Dân quân thường trực tham gia hội thi, hội thao.

Các lực lượng tham gia hội thi duyệt đội ngũ qua lễ đài. Ảnh: TRỌNG HUY