Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Đà Lạt chìm trong biển nước

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh trên nhiều tuyến đường ở thành phố Đà Lạt bị ngập sâu vào chiều ngày 4/10.

Do mưa lớn dồn dập, chỉ sau khoảng 10 phút nước đã dâng cao từ 40 - 60cm (có vị trí ghi nhận ngập sâu hơn 1m) tại khu vực hẻm 33 đường Nguyễn Công Trứ thuộc phường Lâm Viên. Nhiều người dân đỗ ô tô, xe máy dọc hẻm đã không kịp di chuyển, khiến hàng loạt phương tiện bị nhấn chìm trong nước.

Bên cạnh đó, nước từ thượng nguồn đổ về khiến suối Tô Ngọc Vân dâng cao tràn bờ. Đoạn đường ven suối từ La Sơn Phu Tử đến Hải Thượng ngập từ 20cm đến 1m. Trục đường Hải Thượng ngập sâu đỉnh điểm từ 70 - 80cm khiến hàng loạt ô tô bị ngập nước, chết máy tại chỗ và phải gọi xe cứu hộ đến di dời.

Lực lượng Dân quân thuộc Ban chỉ huy Quân sự các phường cùng công an, dân quân tự vệ đã nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và di dời các phương tiện chìm trong nước đến vùng cao an toàn. Đến khoảng hơn 16h chiều cùng ngày, mưa ngớt và nước rút nhanh, người dân đã khẩn trương đẩy bùn đất ra khỏi nhà và đem các phương tiện hư hỏng đi sửa chữa.