Đà Nẵng tăng tiếp cận PrEP, hướng tới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Hội thảo tập trung đánh giá kết quả triển khai PrEP tại Đà Nẵng giai đoạn 2021-2026, đồng thời xác định các giải pháp mở rộng tiếp cận dịch vụ trong thời gian tới. Theo báo cáo, giai đoạn này có 3.476 khách hàng lần đầu sử dụng PrEP; 3.060 khách hàng đang sử dụng PrEP và 3.610 khách hàng nhận dịch vụ PrEP ít nhất một lần. Trong đó, 2.030 khách hàng sử dụng PrEP từ 3 tháng trở lên kể từ lần đầu, tỷ lệ duy trì từ 3 tháng trở lên đạt 40,85%.

PrEP là biện pháp dự phòng dành cho người chưa nhiễm HIV nhưng có nguy cơ phơi nhiễm. Việc sử dụng đúng chỉ định, hướng dẫn và kết hợp các biện pháp dự phòng phù hợp góp phần giảm nguy cơ nhiễm HIV. Kết quả triển khai thời gian qua cũng cho thấy yêu cầu tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận và duy trì sử dụng dịch vụ PrEP.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng, trường học, khu công nghiệp và các nhóm có nguy cơ; ưu tiên thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và công nhân. Nội dung truyền thông tập trung vào phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm HIV, PrEP, PEP, điều trị ARV và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV.

Cạnh đó, CDC Đà Nẵng sẽ phối hợp các địa phương, cơ sở giáo dục, khu công nghiệp và tổ chức cộng đồng đổi mới phương thức truyền thông theo hướng chuyển từ cung cấp thông tin đơn thuần sang “truyền thông tạo cầu” gắn với dịch vụ. Đồng thời, phát huy vai trò mạng lưới tiếp cận cộng đồng trong tư vấn, xét nghiệm và kết nối người có nguy cơ với các dịch vụ PrEP, PEP, điều trị ARV, góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.