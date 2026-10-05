Dòng xe ken đặc trên nhiều tuyến đường Hà Nội sáng đầu tuần

VIDEO: Các tuyến đường Hà Nội ken đặc xe sáng thứ hai 5/10.

Sáng 5/10, lưu lượng phương tiện trên trục Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi hướng về trung tâm thành phố tăng cao ngay vào giờ cao điểm.

Đây là một trong những trục chính kết nối phía Tây Nam với trung tâm Hà Nội. Do mật độ giao thông cao, có nhiều điểm giao cắt trên tuyến, ùn tắc thường xuyên xảy ra.

Xe buýt mất nhiều thời gian để tiếp cận các điểm đón, trả khách trên đường Nguyễn Trãi.

Tại Ngã Tư Sở, bảng điện tử giao thông hiển thị cảnh báo “mật độ cao” trên hướng Nguyễn Trãi, trong khi hướng đường Láng và Tây Sơn ở trạng thái thông thoáng vào khoảng hơn 7h30.

Tình trạng ùn ứ tiếp diễn trên trục Trường Chinh - Đại La và khu vực các nhánh lên, xuống đường Vành đai 2.

Dòng phương tiện tiếp tục chậm trên trục Trường Chinh - Đại La, ùn ứ xảy ra tại khu vực các nhánh lên xuống Vành đai 2.

Tại nút giao Bưởi - Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt, giao thông ùn tắc trong giờ cao điểm, lượng phương tiện lớn dồn về nút giao khiến nhiều hướng di chuyển gặp khó khăn.

Nhiều thời điểm, dòng xe qua nút giao Bưởi - Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt nhích từng mét.

Một phụ nữ chở con nhỏ chờ di chuyển qua khu vực ùn ứ tại nút giao Bưởi - Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt.

Trên trục Trần Duy Hưng, tình trạng ùn ứ tập trung chủ yếu ở một chiều đường, trong khi chiều ngược lại lưu thông thuận lợi hơn.

Càng gần các nút giao, mật độ xe càng tăng, nhiều người phải mất thêm thời gian cho quãng đường ngắn.

Ở phía Đông thành phố, khu vực nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy cũng ghi nhận lượng phương tiện lớn trong giờ cao điểm sáng 5/10.

Từ ngày 27/9, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh để phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh, đồng thời hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Tại điểm mở đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ôtô không được quay đầu, rẽ trái trong giờ cao điểm sáng từ 6h30 đến 8h30 và chiều từ 16h30 đến 18h30.

Buổi sáng Hà Nội se lạnh trong lúc nhiều tuyến đường nóng lên bởi áp lực giao thông.

Tình trạng giao thông Hà Nội sáng 5/10 hiển thị trên bản đồ. Ảnh: Google Maps