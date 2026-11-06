Hàng cấm 'vi hành'
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn, Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) đã tăng cường TTKS các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Khoảng 7 giờ ngày 4-11, Công an xã Hướng Hiệp phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành tuần tra, kiểm tra tại Km42+500 Quốc lộ 9 (địa bàn xã Hướng Hiệp) đã phát hiện, bắt quả tang Võ Minh Long (1990, trú xã Ái Tử, Quảng Trị) vận chuyển 17 hộp pháo hoa nổ (tổng trọng lượng khoảng 28kg và Nguyễn Viết Quỳnh (1984, trú xã Lao Bảo, Quảng Trị) vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ (trọng lượng khoảng 8kg). Hiện, Công an xã Hướng Hiệp đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hang-cam-vi-hanh-post360596.html