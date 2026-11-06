Khởi tố, bắt giữ 9 thanh thiếu niên vô cớ tấn công người đi đường ở TPHCM

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm đối tượng này do Phan Văn Nhật Hoàng (18 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt) cầm đầu, khởi xướng.

9 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Công an lấy lời khai đối tượng có vai trò cầm đầu, khởi xướng. Ảnh: CA

Trước đó, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của anh N.P.N (18 tuổi) về việc bị một nhóm thanh niên lạ mặt tấn công tại khu vực cầu Cá Trê (gần giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Tố Hữu). Cùng thời điểm này, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nam thanh niên hung hãn hành hung người đi đường tại khu vực trên, gây bức xúc dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Khánh khẩn trương truy xét, nhanh chóng xác định nhân thân, lai lịch các đối tượng liên quan và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 16h ngày 24/10, Phan Văn Nhật Hoàng cùng nhóm bạn tụ tập uống nước tại địa bàn phường Bình Chánh. Tại đây, cả nhóm rủ nhau chạy xe máy đến Khu đô thị Sala (phường An Khánh) chơi.

Đáng chú ý, các đối tượng đã thống nhất với nhau trên đường đi nếu gặp nhóm thanh niên nào có thái độ "nhìn đểu", "xấc láo" hoặc kiếm chuyện thì sẽ sẵn sàng đánh, chém để "dằn mặt".

Để thực hiện ý định, Phan Văn Nhật Hoàng chuẩn bị 3 cây dao dạng mã tấu cất vào cốp xe máy. Trên đường di chuyển, nhóm đón thêm một số người khác, đồng thời chia nhau cầm giữ số mã tấu trên.

Đến khoảng 20h25 cùng ngày, khi qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch – Mai Chí Thọ, phát hiện anh L.N.M.T điều khiển xe máy chở anh N.P.N lưu thông cùng chiều, cho rằng hai người này có ý định khiêu khích, nhóm của Hoàng đã vây ráp, vô cớ lao vào tấn công các nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường An Khánh phát đi cảnh báo về tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, di chuyển qua địa bàn có nguy cơ vi phạm pháp luật. Lực lượng công an khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm và truy bắt đến cùng các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nhằm đảm bảo an ninh trật tự.