Phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép thuốc lá nung nóng và cần sa qua Sân bay quốc tế Nội Bài

Tang vật vụ vận chuyển trái phép thuốc lá nung nóng tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Cục HQ

Vụ việc thứ nhất: Vào các ngày 3/10/2026, ngày 9/10/2026, ngày 17/10/2026, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi và rà soát người tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7 - Nhà Ga hành khách quốc tế T2, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện nghi vấn đối với hành khách L.V.T, Đ.T.K, T.N.T.U và B.T.H không thực hiện khai báo đối với hành lý mang theo.

Qua hình ảnh soi chiếu, phát hiện trong hành lý ký gửi của các hành khách trên nghi vấn có chứa hàng hóa nghi là thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của các hành khách có chứa thuốc lá nung nóng in nhãn hiệu TEREA các loại. Cụ thể: phát hiện hành khách L.V.T cất giấu 112 cây thuốc lá nung nóng; hành khách Đ.T.K cất giấu 104 cây thuốc lá nung nóng; hành khách T.N.T.U cất giấu 80 cây thuốc lá nung nóng; hành khách B.T.H cất giấu 109,5 (109 cây lẻ 5 bao) thuốc lá nung nóng.

Vụ vận chuyển cần sa trái phép được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Cục HQ

Vụ việc thứ 2: Vào hồi 22h45’ ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực I, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Đội 5) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội nghi vấn và cùng tiến hành soi chiếu 1 kiện hành lý ký gửi của hành khách có quốc tịch Tây Ban Nha trên chuyến bay VN922 và nối chuyến sang chuyến bay VN19 từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đi sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50’ cùng ngày.

Clip lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển trái phép cần sa.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hiện, vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.