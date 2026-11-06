Cảnh báo thủ đoạn giả cán bộ địa chính, dụ người dân vay tiền qua app ngân hàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mạo danh cán bộ địa chính UBND cấp xã, phường, lấy lý do hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất đai để dụ người dân đăng ký vay tiền qua ứng dụng ngân hàng, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cho biết, những kẻ này thường gọi điện, tự xưng là cán bộ địa chính xã, phường và thông báo cần hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ thuế đất, tra cứu thông tin hoặc làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cách tiếp cận này nhằm tạo lòng tin, khiến người nghe nghĩ rằng đang được cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Sau khi tiếp cận được nạn nhân, chúng yêu cầu mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại và chuyển giao diện từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chúng nêu lý do thao tác này nhằm bảo mật hoặc giúp quá trình thực hiện thủ tục thuận tiện hơn.

Thủ đoạn lừa đảo mạo danh cán bộ địa chính. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Tiếp đó, người dân được hướng dẫn truy cập các chức năng tra cứu thông tin, kiểm tra CIC và thực hiện những bước đăng ký vay tiền. Do tin tưởng người gọi điện, nạn nhân có thể làm theo mà không nhận biết những thao tác này thực chất liên quan đến việc đăng ký một khoản vay ngân hàng.

Khi tiền được giải ngân vào tài khoản, chúng tiếp tục yêu cầu người dân đặt căn cước công dân lên điện thoại, quét khuôn mặt hoặc thực hiện các bước xác thực khác.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Tuyên Quang, đây có thể là thủ đoạn lợi dụng quá trình xác thực để hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân sang tài khoản do các đối tượng kiểm soát. Người dân vì thế có nguy cơ vừa mất khoản tiền được giải ngân, vừa phát sinh nghĩa vụ trả khoản vay đã đăng ký.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, yêu cầu thực hiện thủ tục đất đai hoặc nộp thuế thông qua ứng dụng ngân hàng. Người dân không làm theo hướng dẫn của người lạ về việc thay đổi ngôn ngữ, cài đặt hoặc thao tác trên ứng dụng ngân hàng; không đăng ký khoản vay nếu không có nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, tuyệt đối không đặt căn cước công dân lên điện thoại, quét mã QR, quét khuôn mặt hoặc xác thực giao dịch theo yêu cầu của người gọi điện. Mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng cũng không được cung cấp cho người khác.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động ngắt máy, liên hệ trực tiếp với cơ quan công an hoặc ngân hàng để xác minh. Nếu phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất.