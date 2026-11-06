Nâng cao kỹ năng và ý thức phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, trường học

Đội PCCC&CNCH cơ sở được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: HL

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; hướng dẫn người đứng đầu cơ sở rà soát điều kiện an toàn, kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, khu vực bếp và việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt. Lực lượng chức năng cũng lưu ý việc sắp xếp đồ dùng, vật tư gọn gàng; duy trì hành lang, lối đi, cửa và lối thoát nạn thông thoáng; bố trí, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng.

Đặc biệt, cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các cơ sở nhận diện nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong quá trình đón, trả trẻ, tổ chức ăn, ngủ và chăm sóc trẻ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Giáo viên, nhân viên được lưu ý phải bình tĩnh báo động, thông báo cho lực lượng chức năng, hướng dẫn trẻ thoát nạn theo lối an toàn; ưu tiên hỗ trợ trẻ nhỏ, trẻ gặp khó khăn trong di chuyển và kiểm đếm sĩ số tại địa điểm tập kết. Việc sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn, đám cháy còn nhỏ và người tham gia có kỹ năng phù hợp; tuyệt đối không để hoạt động chữa cháy ảnh hưởng đến nhiệm vụ đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hướng dẫn cán bộ, giáo viên nhà trường sử dụng các phương tiện chữa cháy. Ảnh: HL

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên tại các cơ sở. Đây cũng là dịp để các đơn vị rà soát điều kiện an toàn, khả năng vận hành phương tiện, hệ thống PCCC và năng lực ứng phó tại chỗ, từ đó chủ động khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra, bảo đảm an toàn cho người dân, người lao động và trẻ em.