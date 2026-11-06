Siết chặt kiểm soát, chủ động khống chế dịch tả lợn châu Phi

Theo Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung, nguyên nhân chủ yếu là do lợn chưa được tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi đầy đủ, người chăn nuôi chưa thật sự quan tâm đến áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn.

Ngoài ra, do thời tiết thay đổi thất thường, gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian đến là rất cao.

Để ứng phó với dịch bệnh, xã Quế Sơn Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 2/2026 cho đàn lợn, thường xuyên rà soát tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc mới phát sinh hoặc đã hết thời gian miễn dịch.

Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận địa bàn thôn, đặc biệt tại khu vực ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời.

Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi; tuyệt đối không vứt xác vật nuôi chết ra ngoài làm ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung yêu cầu các trưởng thôn, đặc biệt là thôn Đông Nam và thôn An Phú có dịch quản lý chặt chẽ tổng đàn lợn trên địa bàn, thông báo rộng rãi về tình hình ổ dịch tại thôn Đông Nam để người dân chủ động phòng ngừa.

Yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm cam kết '5 không': Không giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; Không vứt lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Chỉ đạo lực lượng công an và Ban Chỉ huy quân sự xã tăng cường công tác phối hợp, phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn xã; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Hỗ trợ lực lượng cùng với người chăn nuôi trong việc chôn lấp động vật chết đảm bảo quy định, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cho biết thêm.

Tại xã Sơn Cẩm Hà là địa phương có đàn lợn lớn của thành phố Đà Nẵng đang thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Hoàng Anh Tuấn cho hay, tuy trên địa bàn xã chưa xuất hiện dịch bệnh, song địa phương đã triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi đến các tổ chức chính trị - xã hội, Ban nhân dân 9 thôn và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã như: tăng cường giám sát lâm sàng, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn lợn đến từng hộ chăn nuôi, kịp thời phát hiện lợn có biểu hiện sốt, bỏ ăn, xuất huyết hoặc chết bất thường. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện vệ sinh, khử trùng chuồng trại, rắc vôi bột lối ra vào khu vực chăn nuôi.

Phân công lực lượng thú y viên trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận thông tin báo dịch; phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp trên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh theo đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ nguồn hóa chất sát trùng, vôi bột, máy phun và vật tư bảo hộ, sẵn sàng phản ứng nhanh, khoanh vùng và triển khai phun thuốc khử trùng tiêu độc triệt để các khu vực nguy cơ cao, bãi chăn thả, đường trục giao thông liên thôn.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng Đặng Ngọc Sơn cho biết, trong 9 tháng năm 2026, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh rải rác tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, dịch bệnh có dấu hiệu tái phát và diễn biến phức tạp hơn. Hiện nay thành phố Đà Nẵng có 16 địa phương có dịch bệnh chưa qua 21 ngày, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục lây lan, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình trên, căn cứ diễn biến dịch bệnh và nhu cầu thực tế tại các địa phương, từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã xuất cấp 14.018 lít hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia và nguồn dự trữ của thành phố để hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch và triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Công văn số 11427/UBND-SNNMT ngày 03/11/2026 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục thường xuyên làm việc với các địa phương để chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chi cục cũng đã phân công cán bộ chuyên môn phụ trách, bám sát từng địa bàn để trực tiếp giám sát tình hình dịch bệnh, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Để khống chế, đẩy lùi và ngăn chặn nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lây lan, Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các địa phương hướng dẫn hộ chăn nuôi lợn thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi. Sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, thức ăn và nước uống bảo đảm an toàn, không sử dụng thức ăn thừa chưa được xử lý nhiệt phù hợp để chăn nuôi lợn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.