Giấu 1kg ma túy ở bụi cây ven đường

Chiều 6-11, Công an thành phố Hà Nội, quá trình tuần tra làm nhiệm vụ kiểm soát trên địa bàn phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y14/141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 1.160 viên ma túy tổng hợp và khoảng 1 kg ma túy dạng methamphetamine.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, vào khoảng 23h15 ngày 2-11-2026, tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ - Xuân Quan, phường Bồ Đề, Tổ công tác Y14/141 phát hiện hai nam giới điều khiển xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cả hai đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Đáng chú ý, khi bị kiểm tra, một đối tượng bất ngờ bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị các cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình vây bắt khống chế.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, Tổ công tác phát hiện dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng xác định vị trí cất giấu tang vật tại một bụi cây cách nơi kiểm tra khoảng 10 m.

Số ma túy được giấu vào bụi cây ven đường. Ảnh: Công an cung cấp

Kiểm tra địa điểm này, tổ công tác phát hiện một túi màu đen chứa nhiều túi nhỏ đựng các viên nén màu vàng và tinh thể màu trắng đục.

Theo lời khai ban đầu, số tang vật gồm 1.160 viên ma túy tổng hợp và khoảng 1 kg ma túy dạng methamphetamine.

Hai đối tượng được xác định là V.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hoàn Kiếm) và N.B.T (sinh năm 1989, trú tại phường Ngọc Hà), thành phố Hà Nội.

Tổ công tác Y14/141 đã lập biên bản, bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Bồ Đề tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.