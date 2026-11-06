Thông tin mới vụ bé gái 12 tháng tuổi tử vong sau một giờ gửi tại nhà trẻ tư ở Gia Lai, hé lộ tình trạng pháp lý của cơ sở

Khoảng 9h ngày 27/10, chị Phan Thị Viên đưa con gái là cháu Phạm H.H. (12 tháng tuổi) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân ở số 18 đường Lê Quý Đôn, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Chỉ khoảng một giờ sau, giáo viên tại cơ sở gọi điện thông báo cho gia đình đến đón cháu bé để đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, các bác sĩ xác định cháu H. trong tình trạng hôn mê, xuất huyết não. Theo lãnh đạo bệnh viện, dù được điều trị, sức khỏe của bệnh nhi không có dấu hiệu cải thiện. Tình trạng xuất huyết não không thuyên giảm, não bị chèn ép.

Đến ngày 3/11, gia đình xin đưa cháu bé từ bệnh viện về nhà. Tối 4/11, cháu H. tử vong.

Cháu bé đã tử vong. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân được báo Tiền Phong đăng tải, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đến hỏi các giáo viên tại cơ sở giữ trẻ về nguyên nhân. Những người này cho biết cháu bé bị ngã từ võng xuống nền nhà.

Tuy nhiên, gia đình không đồng tình với lời giải thích trên vì khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ khoảng 15 cm.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 6/11, thông tin trên VTC News, bà Giang H’Dan, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đăk Đoa, cho biết địa phương đã nắm được thông tin sơ bộ về trường hợp bé gái 12 tháng tuổi hôn mê rồi tử vong sau khoảng một giờ được gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân.

Theo bà Giang H’Dan, cơ sở tại số 18 đường Lê Quý Đôn do bà Võ Thị Thanh Thảo (SN 1983) làm chủ. Đây là điểm giữ trẻ hoạt động tự phát, không được cấp phép.

Cũng liên quan đến cơ sở này, bà Phạm Thị Bích Nguyệt, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đăk Đoa, cho biết điểm giữ trẻ nhận trông khoảng 10 trẻ theo thời vụ, số lượng không ổn định. Bé gái 12 tháng tuổi mới được gia đình gửi tại đây trong thời gian chưa lâu.

Theo bà Nguyệt, vào tháng 10/2024, chính quyền địa phương từng thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục độc lập tư thục trên địa bàn. Tuy nhiên, do hoạt động không phép nên cơ sở tại số 18 đường Lê Quý Đôn không có bất kỳ giấy tờ liên quan nào.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương từng kiểm tra, yêu cầu điểm giữ trẻ này chấm dứt hoạt động vì người tổ chức không có chuyên môn. Sau đó, cơ sở đã tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, khi đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập, hoạt động trông giữ trẻ tại đây lại tiếp tục diễn ra.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân khiến bé gái 12 tháng tuổi hôn mê và tử vong sau khi được gửi tại cơ sở giữ trẻ nói trên.