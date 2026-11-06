Từ sào huyệt Lóng Luông đến những đường dây ma túy xuyên biên giới

Từ sào huyệt ma túy Lóng Luông đến cuộc đấu súng nghẹt thở

Nhắc đến những đại án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, không thể không nhắc tới sào huyệt ma túy Lóng Luông (Sơn La), nơi Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận (tức Thuận “chột”) từng biến thành cứ điểm cố thủ, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng. Nguyễn Thanh Tuân được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin, với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Một đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ sau cuộc đấu súng tại Lóng Luông.

Trong hai ngày 27 và 28/6/2018, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức vây bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại đây. Dù lực lượng chức năng nhiều lần kêu gọi đầu hàng, các đối tượng vẫn dùng súng AK, súng săn, súng ngắn và lựu đạn chống trả quyết liệt.

Sau cuộc đấu súng căng thẳng, các đối tượng cầm đầu ngoan cố bị tiêu diệt, một số đối tượng liên quan bị bắt giữ, sào huyệt ma túy nguy hiểm từng gây nhức nhối dư luận chính thức bị triệt phá.

39kg ma túy và mạng lưới 11 “cầu” xuyên biên giới

Nhiều năm sau khi sào huyệt ma túy Lóng Luông bị triệt phá, những đường dây mua bán ma túy với phương thức hoạt động phức tạp vẫn tiếp tục hình thành, len lỏi vào các địa bàn dân cư, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Ngày 4/11, Công an TP. Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới, vận chuyển từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng, thu giữ hơn 39kg ma túy các loại cùng súng và đạn.

Đối tượng và tang vật là lượng lớn ma túy bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã làm rõ 11 “cầu” mua bán ma túy, bao gồm các đầu mối cung cấp, tiêu thụ số lượng lớn và mạng lưới bán lẻ trên địa bàn Hà Nội. Điều này cho thấy đường dây không hoạt động đơn lẻ mà được tổ chức thành nhiều tầng, nhiều mắt xích, từ nguồn cung ở nước ngoài đến các đầu mối phân phối và người trực tiếp đưa ma túy đến tay người sử dụng.

Không dừng lại ở việc mua bán, vận chuyển ma túy, các đối tượng còn tìm cách hợp thức hóa nguồn lợi bất chính. Cơ quan điều tra phát hiện dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được sử dụng để giao dịch vàng, bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc và rửa tiền.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 97 đối tượng về 5 tội danh, gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249; “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255; “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 256a và “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 39 đối tượng được đưa đi cai nghiện ma túy.

Việc triệt phá đường dây, bắt giữ 136 đối tượng, thu giữ hơn 39kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan tiếp tục cho thấy quyết tâm của Công an TP. Hà Nội trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, đặc biệt là những đường dây có yếu tố xuyên quốc gia.

“Cái chết trắng” - hiểm họa không dừng lại ở những con số

Từ hàng nghìn bánh heroin trong đường dây của Nguyễn Thanh Tuân đến hơn 39kg ma túy bị thu giữ trong chuyên án mới đây, có thể thấy mỗi đường dây bị triệt phá không chỉ là một chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn là một lần ngăn chặn nguồn cung ma túy có nguy cơ hủy hoại nhiều cuộc đời.

Heroin là chất ma túy có khả năng gây nghiện rất cao, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Khi đã lệ thuộc, người sử dụng thường rơi vào vòng xoáy tìm kiếm, sử dụng ma túy và vật vã khi thiếu thuốc. Việc kiểm soát liều lượng, thời gian sử dụng cũng như từ bỏ ma túy trở nên vô cùng khó khăn.

Hậu quả không chỉ dừng lại ở sức khỏe người nghiện. Việc sử dụng ma túy kéo dài có thể làm suy giảm chức năng thần kinh, gây rối loạn hành vi, tổn hại tim mạch, hô hấp và làm suy kiệt thể chất.

Trường hợp sử dụng quá liều có thể dẫn đến suy hô hấp, thậm chí tử vong. Đối với người sử dụng ma túy qua đường tiêm chích, nguy cơ lây nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C cũng luôn hiện hữu nếu dùng chung bơm kim tiêm.

Heroin và các loại ma túy gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm đối với người nghiện. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Đáng lo ngại hơn, khi bị lệ thuộc, người nghiện có thể đánh mất khả năng kiểm soát hành vi, phát sinh nhu cầu tiền bạc để mua ma túy, từ đó dẫn đến trộm cắp, lừa đảo và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Những khoản tiền bị cuốn vào ma túy không chỉ làm kiệt quệ kinh tế mà còn khiến gia đình rạn nứt, hạnh phúc tan vỡ, tương lai của con cái bị ảnh hưởng.

Bởi vậy, cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ trông chờ vào những chuyên án lớn hay các cuộc truy bắt quyết liệt. Bên cạnh việc chủ động phát hiện, triệt phá các đường dây từ nguồn cung đến tiêu thụ, cần tăng cường quản lý địa bàn, kiểm soát các nguy cơ phát sinh tội phạm, ngăn chặn việc lôi kéo người trẻ sử dụng ma túy và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong phòng ngừa.

Từ Lóng Luông đến đường dây xuyên biên giới vừa bị bóc gỡ, một thực tế tiếp tục được cảnh báo: Khi ma túy còn nguồn cung, còn người mua và những khoản lợi nhuận bất chính khổng lồ, tội phạm sẽ không ngừng tìm cách biến tướng, thay đổi phương thức hoạt động. Đấu tranh với “cái chết trắng” vì thế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, nhằm ngăn chặn hiểm họa ngay từ gốc, bảo vệ từng gia đình và sự bình yên của cộng đồng.