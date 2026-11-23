Mbappe liên tục đá hỏng phạt đền khi Real bị dẫn bàn. Ảnh: Reuters.

Mbappe đang trải qua mùa giải bùng nổ với 17 bàn sau 17 trận trên mọi đấu trường cho Real Madrid. Riêng tại La Liga, chân sút người Pháp có 13 pha lập công sau 13 lần ra sân, chỉ xếp sau Raphinha của Barcelona với 15 bàn.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy là một vấn đề mới. Khả năng đá phạt đền của Mbappe suy giảm rõ rệt mỗi khi Real Madrid rơi vào thế bất lợi. Minh chứng mới nhất xuất hiện trong cuộc đối đầu Celta Vigo ở vòng 13 La Liga hôm 22/11. Phút 39, khi Real Madrid đang bị dẫn 0-1, Mbappe quyết định thực hiện cú sút kiểu panenka. Thế nhưng, thay vì đánh lừa thủ môn, tiền đạo 26 tuổi đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà.

May mắn cho Mbappe, Real Madrid vẫn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Jude Bellingham và Carlos Espi. Dù vậy, cú sút hỏng tiếp tục khiến thành tích đá phạt đền của anh bị đặt dấu hỏi.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid, Mbappe thực hiện thành công 22 trong tổng số 28 quả phạt đền, đạt tỷ lệ 78,57%. Tuy nhiên, khác biệt xuất hiện rõ rệt tùy thuộc vào tỷ số trận đấu. Khi Real Madrid dẫn trước, tiền đạo người Pháp thành công 8/10 lần (80%). Nếu hai đội hòa nhau, anh đạt tỷ lệ tuyệt đối 11/11. Ngược lại, khi đội nhà bị dẫn bàn, Mbappe chỉ ghi được 3 bàn sau 7 lần đứng trên chấm 11 m, tương đương 42,86%.

Điều đó cho thấy Mbappe cũng có những vấn đề nhất định khi phải đứng trên chấm phạt đền trong áp lực lớn.

Đáng lo ngại hơn, anh bỏ lỡ cả 4 cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền trong những tình huống Real Madrid bị dẫn bàn. Ngoài Celta Vigo và Real Betis mùa này, Mbappe thất bại trước Athletic Bilbao và Liverpool ở mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.