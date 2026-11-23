2 vận động viên (VĐV) giành HCV là VĐV Huỳnh Trần Mỹ Uyên (SN 2012, quê Phan Thiết) thi đấu đối kháng hạng cân 40 kg nữ và VĐV Nguyễn Nhạc Như An (SN 2001, quê Đồng Tháp, tập võ từ nhỏ tại Phan Thiết), thi đấu hạng cân 48 kg nữ.

VĐV Huỳnh Trần Mỹ Uyên (bên trái) và VĐV Nguyễn Nhạc Như An của Đội tuyển Kurash Lâm Đồng

Cùng ngày thi đấu đầu tiên, Đội tuyển Kurash Lâm Đồng giành thêm 1 huy chương Đồng (HCĐ) do công của VĐV Lâm Chí Khanh (SN 2007, quê Phan Thiết), ở hạng cân 60 kg nam.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phong, Huấn luyện viên trưởng bộ môn kurash Lâm Đồng, đội tuyển tham dự đại hội lần này với 10 VĐV, gồm 6 nam và 4 nữ, tranh tài ở nhiều hạng cân. Môn kurash diễn ra từ ngày 23/11 đến hết ngày 26/11.

3 VĐV giành huy chương cùng các huấn luyện viên trong ngày ra quân đầu tiên

Kurash là môn võ có nguồn gốc từ Uzbekistan, du nhập vào Việt Nam khoảng 20 năm nay. Môn võ này có hình thức thi đấu tương tự môn vật, chủ yếu sử dụng các đòn quật, ném để đưa đối thủ ngã xuống thảm.

Đến thời điểm ngày 23/11, thể thao Lâm Đồng đã giành được 3 HCV, 4 huy chương Bạc và 15 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.