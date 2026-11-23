Ở 10 nội dung thi đấu, các võ sĩ chủ nhà giành chiến thắng ở 5 nội dung, gồm: Lê Thanh Hải (Độc Lư Thương nam), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Song Tuyết Kiếm nữ), Nguyễn Thành Lộc (Lão Hổ Thượng Sơn nam), Dương Thị Thanh Đào (Hùng Kê Quyền nữ) và Nguyễn Hồng Nhung (Lão Mai Quyền nữ).

Nội dung quyền thuật đã diễn ra những cuộc tranh tài hấp dẫn

Không chỉ dẫn đầu số HCV, TP.HCM còn sở hữu tổng cộng 10 huy chương, khẳng định chiều sâu lực lượng ở các bài quyền truyền thống.

Đoàn Quân đội xếp thứ nhì với 2 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Nguyễn Hoàng Kha (Phong Hoa Đao nam) và Đoàn Thị Hiền Nhi (Thanh Long Độc Kiếm nữ) là những gương mặt mang về thành tích cao nhất cho đơn vị.

Gia Lai đứng thứ ba với 1 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Tấm HCV duy nhất của đoàn thuộc về Trần Thúy Vy ở nội dung Thái Sơn Côn nữ. Khánh Hòa và Hải Phòng cũng có võ sĩ giành HCV, trong khi nhiều đơn vị khác góp mặt trên bảng huy chương.

Đáng chú ý, cả 10 nội dung quyền thuật đều có chủ nhân HCV khác nhau, cho thấy sự cạnh tranh khá đồng đều giữa các đoàn, đồng thời phản ánh sức phát triển của võ cổ truyền tại nhiều địa phương.

Môn võ cổ truyền quy tụ 96 VĐV, với 156 tiết mục thi đấu tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận (TP.HCM). Từ ngày 25.11, các võ sĩ tiếp tục tranh tài ở nội dung đối kháng H1 và H2, hứa hẹn những cuộc so tài quyết liệt hơn.