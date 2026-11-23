Ở nội dung tính điểm nữ trên lộ trình 27,58km, Nguyễn Thị Thật tiếp tục khẳng định vị thế của tay đua hàng đầu Việt Nam.

Nguyễn Thị Thật (phải) thể hiện bản lĩnh của tay đua nữ số 1 Việt Nam

Tay đua từng tham dự Olympic Paris 2024 thi đấu nổi bật, tích lũy 36 điểm để giành HCV. Đây là sự khởi đầu thuận lợi cho Nguyễn Thị Thật, người được giao trọng trách thi đấu 7 trong tổng số 9 nội dung của đội nữ An Giang tại Đại hội.

Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM) giành HCB với 18 điểm, trong khi Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) đoạt HCĐ với 17 điểm.

Ở nội dung tính điểm nam cự ly 41,52km, Lê Ngọc Sơn tiếp tục giúp An Giang có thêm một chiến thắng. Tay đua kỳ cựu giành HCV với 34 điểm, vượt qua Trần Trọng Phúc (Đồng Nai, 19 điểm) và Nguyễn Văn Dương (Hà Nội, 12 điểm).

Nguyễn Thị Thật giành HCV cá nhân tính điểm nữ

Môn xe đạp đường trường năm nay quy tụ 114 cua-rơ, gồm 75 VĐV nam đến từ 7 đơn vị và 39 VĐV nữ thuộc 6 đơn vị.

Chất lượng chuyên môn được đánh giá cao với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ, tay đua giàu kinh nghiệm như Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Thị Thi.

Trong khi An Giang sở hữu lực lượng nữ giàu kinh nghiệm, các đội TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Thanh Hóa cũng có những nhân tố đủ sức cạnh tranh huy chương.

Lê Ngọc Sơn giành HCV cá nhân tính điểm nam

Từ ngày 23 đến 29.11, các VĐV tranh tài ở 18 bộ huy chương, gồm 9 nội dung nam và 9 nội dung nữ. Những cuộc đua tính giờ, tốc độ, đồng đội và xuất phát đồng hàng sẽ thử thách toàn diện khả năng chuyên môn.

Với lịch thi đấu dày đặc, việc phân phối thể lực, lựa chọn nội dung trọng tâm và tận dụng chiến thuật đồng đội sẽ đóng vai trò quyết định.