Giải đấu quy tụ 7 đội nam và 7 đội nữ. Điều kiện thi đấu ngoài trời, mặt sân cát lún cùng thời tiết nắng nóng tại Hồ Tràm đặt ra thử thách lớn về thể lực, sức bền và khả năng phối hợp. Với đặc thù mỗi đội chỉ có hai VĐV trên sân, sự ăn ý, khả năng bọc lót và xử lý chiến thuật đóng vai trò quyết định.

Ban tổ chức trao huy chương nội dung nữ

Ở nội dung nữ, Cần Thơ tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Khánh Hòa. Sau khi để thua 1-2 ở trận chung kết đầu tiên, các cô gái Cần Thơ kịp điều chỉnh tâm lý, giành chiến thắng 2-0 ở trận thứ hai để đưa cuộc đua vào trận đấu vàng.

Trong màn quyết định, cặp Đinh Thị Mỹ Ngà và Châu Ngọc Lan thi đấu chủ động, phối hợp hiệu quả trước Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên.

Cần Thơ giành chiến thắng 15-12, qua đó đoạt HCV. Khánh Hòa nhận HCB sau cuộc cạnh tranh đầy quyết liệt.

Khánh Hoà bảo vệ thành công tấm HCV nội dung nam

Ở nội dung nam, Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khi vượt qua TP.HCM trong trận chung kết.

Với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Đoàn Gia Luân, Nguyễn Trọng Quốc, Nguyễn Văn Nhã và Trần Văn Việt, đội bóng phố biển tiếp tục thể hiện bản lĩnh, nền tảng thể lực cùng sự ổn định trong thi đấu.

Kết quả tại Hồ Tràm cho thấy bóng chuyền bãi biển tiếp tục duy trì sức cạnh tranh cao, với sự đầu tư bài bản và chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.