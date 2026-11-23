Chiều 23.11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), Chu Việt Hoàng đối đầu Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) ở chung kết pool 9 bi đơn nam. Trước đó, cơ thủ Bắc Ninh gây ấn tượng khi đánh bại ứng viên vô địch Dương Quốc Hoàng 9-8 tại vòng 1/8.

Chu Việt Hoàng giành HCV đầu tiên tại Đại hội năm nay

Trong trận chung kết, Hoàng Phong nhập cuộc tốt, dẫn 2-1, nhưng Việt Hoàng nhanh chóng đảo chiều bằng chuỗi 4 ván thắng liên tiếp, vươn lên dẫn 5-2. Đối thủ nỗ lực rút ngắn cách biệt xuống 4-5, song cơ thủ Bắc Ninh vẫn duy trì sự ổn định, tái lập lợi thế 8-5 và khép lại trận đấu với chiến thắng 9-6.

Tấm HCV đầu tiên của môn billiards & snooker tại Đại hội là dấu mốc đáng nhớ với Chu Việt Hoàng, người trước đó đã đăng quang giải vô địch quốc gia 2026 nội dung pool 10 bi nam.

Ở nội dung carom 1 băng đơn nam, Nguyễn Như Lê thể hiện phong độ vượt trội. Tại tứ kết, cơ thủ TP.HCM đánh bại đương kim vô địch Cao Thành Trúc (Gia Lai) với tỷ số 100-34 chỉ sau 9 lượt cơ, trong đó có series 47 điểm và 24 điểm.

Nguyễn Như Lê vào chung kết carom 1 băng

Đến bán kết, Như Lê tiếp tục thắng Phạm Duy Thanh (Đà Nẵng) 100-56, giành quyền vào chung kết gặp Vương Minh Thiện (Bắc Ninh), người vượt qua Nguyễn Duy Trung 100-62. Trận chung kết diễn ra lúc 14h ngày 24.11.

Ở nội dung snooker 6 bi đỏ đơn nam, TP.HCM cũng có dấu ấn khi Nguyễn Nhật Thanh thắng Trần Văn Hợp (Hải Phòng) 3-0 ở tứ kết.

Cùng với Kiều Thiên Khôi, TP.HCM có hai đại diện góp mặt tại bán kết. Nguyễn Nhật Thanh gặp Thái Văn Nam, còn Kiều Thiên Khôi đối đầu Phạm Hoài Nam, đều vào lúc 9h ngày 24.11.

Ngày thi đấu tiếp theo còn có chung kết snooker bi đỏ đơn nam, pool 9 bi đôi nam và sự khởi tranh của carom 3 băng nữ, hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn.