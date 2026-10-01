Thống kê trận đấu Slovakia U19 2-1 Switzerland U19: Slovakia U19 ngược dòng ngoạn mục

HNN.VN - Thất bại trong trận “chung kết sớm” trước Thái Lan khép lại cơ hội cạnh tranh ngôi đầu Bảng B, Hạng 1 FIFA ASEAN Cup 2026 cũng như tấm vé vào chơi trận chung kết đối với Đội tuyển Việt Nam. Hơn lúc nào hết, Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm để “chữa lành” và tìm lại vị thế của một trong những thế lực bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.