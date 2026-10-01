Thống kê trận đấu Slovakia U19 2-1 Switzerland U19: Slovakia U19 ngược dòng ngoạn mục
Slovakia U19 đã ngược dòng đánh bại Switzerland U19 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-slovakia-u19-2-1-switzerland-u19-slovakia-u19-nguoc-dong-ngoan-muc-467335.html