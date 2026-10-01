Không chỉ Ronaldo sai trong khủng hoảng tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo là người để lại những hình ảnh gây tranh cãi nhất. Anh không vui sau khi khởi động nhưng không được sử dụng trước Na Uy, đi thẳng vào đường hầm sau trận, vắng mặt ở các buổi tập trên sân rồi cuối cùng rời trại tuyển tại Copenhagen.

Với chuỗi diễn biến ấy, CR7 khó tránh khỏi trách nhiệm. Một đội trưởng 41 tuổi có quyền thất vọng vì mất suất đá chính, nhưng cách thể hiện sự bất mãn khiến câu chuyện cá nhân nhanh chóng lấn át chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, nếu mọi chỉ trích chỉ dồn vào Ronaldo, bức tranh sẽ không đầy đủ. Jorge Jesus và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng có những quyết định khiến tình hình từ căng thẳng trở thành khủng hoảng.

Dù vậy, truyền thông Bồ Đào Nha cho rằng ba nhân vật trung tâm gồm Ronaldo, Jesus và Chủ tịch FPF, Pedro Proença đều xử lý chưa tốt. Cả ba đều có lý do chính đáng của mình, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm vì cách hành xử. Đội tuyển quốc gia không phải nơi dành cho những tình huống như thế này.

Nhận xét này chạm đúng bản chất vụ việc. Ronaldo có lý do để bực bội, HLV Jesus có quyền bảo vệ lựa chọn chuyên môn, còn FPF có trách nhiệm giữ ổn định nội bộ, nhưng cả ba đều để tình hình đi xa hơn mức cần thiết.

Ronaldo phản ứng quá mạnh, HLV Jesus xử lý thiếu nhất quán

Ronaldo muốn thi đấu là điều dễ hiểu. Khát khao cạnh tranh là một phần lý do giúp anh duy trì sự nghiệp đỉnh cao đến tuổi 41, nhưng quyền không hài lòng không đồng nghĩa với quyền để cảm xúc cá nhân chi phối hình ảnh của cả đội tuyển.

Bồ Đào Nha thắng Na Uy trong ngày Ronaldo không chơi phút nào. Sau tiếng còi mãn cuộc, việc đội trưởng đi thẳng vào đường hầm thay vì cùng đồng đội chào CĐV lập tức tạo ra cảm giác rằng sự thất vọng cá nhân quan trọng hơn niềm vui chung.

Ronaldo bị chỉ trích sau khi đi thẳng vào đường hầm và rời trại tuyển Bồ Đào Nha giữa lúc căng thẳng leo thang.

Ở vị trí đội trưởng, Ronaldo phải hiểu từng hành động của mình đều mang sức nặng đặc biệt. Một cầu thủ khác dự bị có thể chỉ tạo ra vài câu hỏi, còn với CR7, việc bỏ vào phòng thay đồ hay vắng mặt trên sân tập lập tức trở thành câu chuyện quốc tế.

Nhưng HLV Jesus cũng tự làm khó mình bằng cách xử lý thiếu nhất quán. Nhà cầm quân 72 tuổi thừa nhận kế hoạch ban đầu là không sử dụng Ronaldo ở hai trận tiếp theo, sau đó đổi ý và yêu cầu anh khởi động trước Na Uy vì nghĩ đội có thể cần tới kinh nghiệm của CR7.

Ronaldo khởi động nhưng cuối cùng vẫn không được tung vào sân. Đó hoàn toàn là quyền của HLV, nhưng cách thay đổi kế hoạch như vậy dễ khiến một cầu thủ tin mình sắp được sử dụng cảm thấy bị hụt hẫng, đặc biệt khi người đó vốn có vị thế như Ronaldo.

Sau trận, HLV Jesus thừa nhận CR7 tức giận nhưng khẳng định vấn đề đã được giải quyết. Đến Copenhagen, ông tiếp tục nói “không có vụ Ronaldo”, đồng thời xác nhận Gonçalo Ramos nhiều khả năng vẫn đá chính và tuyên bố không cầu thủ nào có thể thay đổi ý tưởng chuyên môn của mình.

Chỉ ít phút sau, Ronaldo lại không xuất hiện trên sân tập như HLV Jesus vừa thông báo và rời Parken. Khoảng cách giữa lời HLV và thực tế khiến nỗ lực hạ nhiệt phản tác dụng, bởi càng khẳng định mọi chuyện bình thường, những diễn biến sau đó càng cho thấy điều ngược lại.

Jorge Jesus bảo vệ quyền lựa chọn đội hình, nhưng cách ông xử lý và truyền đạt với Ronaldo cũng gây nhiều tranh luận.

HLV Jesus đúng khi bảo vệ quyền lựa chọn đội hình. Nhưng quản trị một phòng thay đồ có Ronaldo không chỉ là chuyện ai đá chính, mà còn là cách truyền đạt, thời điểm nói và khả năng kiểm soát cảm xúc của một nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt.

FPF vào cuộc nhưng không ngăn được khủng hoảng

Vai trò của FPF cho thấy sự việc đã vượt xa phạm vi một bất đồng thông thường. Pedro Proença phải thay đổi lịch trình, bỏ kế hoạch dự trận U21 Bồ Đào Nha và bay tới Copenhagen để trực tiếp tham gia xử lý căng thẳng.

Sáng 30/9, Chủ tịch FPF ngồi lại với Jesus và Ronaldo trong cuộc trao đổi được mô tả là bình tĩnh. Nếu mọi việc thực sự được giải quyết sau cuộc gặp ấy, câu chuyện lẽ ra phải kết thúc tại đó.

Nhưng đến cuối ngày, Ronaldo vẫn rời đội. Điều này cho thấy FPF đã vào cuộc nhưng không tìm được giải pháp đủ sức giữ vấn đề trong nội bộ.

Liên đoàn phải bảo vệ quyền chuyên môn của HLV, nhưng đồng thời cũng cần quản lý một đội trưởng có tầm ảnh hưởng vượt xa sân cỏ. Khi bất đồng lớn tới mức chủ tịch liên đoàn phải bay sang nước khác để hòa giải mà cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc Ronaldo lên máy bay rời đội, khó có thể coi công tác quản trị khủng hoảng là thành công.

FPF còn có trách nhiệm ngăn câu chuyện cá nhân lấn át đội tuyển ngay trước một trận Nations League. Nhưng thay vì nói về Đan Mạch, chiến thuật hay những cầu thủ còn lại, phần lớn sự chú ý lại tập trung vào người đã rời trại.

Đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy cả hệ thống đã để mất quyền kiểm soát câu chuyện.

Vụ việc khiến một bất đồng chuyên môn giữa Ronaldo và Jorge Jesus trở thành cuộc khủng hoảng kéo cả FPF vào cuộc.

Ronaldo có lý khi muốn được tôn trọng và hiểu rõ vai trò. Ông Jesus có lý khi khẳng định HLV phải là người quyết định ai đá chính, còn chủ tịch Proença có lý khi đứng ra can thiệp để bảo vệ sự ổn định của đội tuyển.

Nhưng có lý không đồng nghĩa với xử lý tốt.

Ronaldo phản ứng quá mạnh với một quyết định chuyên môn. HLV Jesus liên tục tuyên bố vấn đề đã được giải quyết trong lúc tình hình thực tế vẫn căng thẳng. FPF tham gia hòa giải nhưng không thể ngăn bất đồng nội bộ trở thành cuộc khủng hoảng công khai.

Cuối cùng, cả ba bên đều mất nhiều hơn được. Ronaldo bị đặt dấu hỏi về cách hành xử của một đội trưởng, Jesus bị nghi ngờ về khả năng quản trị ngôi sao, còn FPF phải đối mặt với hình ảnh một đội tuyển bị câu chuyện ngoài sân lấn át.

Đó mới là thất bại lớn nhất trong vụ việc này. Không phải ai đúng hơn ai, mà là cả đội tuyển Bồ Đào Nha đã để một chuyện hoàn toàn có thể