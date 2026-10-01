Man City vẫn chi gần nửa tỷ bảng trước ngày phán quyết

Man City chi khoảng 458 triệu bảng trong mùa hè 2026, nhiều nhất Premier League, để tái thiết đội hình.

Mùa hè 2026, Man City bước vào thị trường chuyển nhượng với quy mô hiếm thấy. Đội chủ sân Etihad chi khoảng 458 triệu bảng cho lực lượng mới, nhiều nhất Premier League trong kỳ chuyển nhượng mà tổng mức chi của 20 CLB đạt 3,46 tỷ bảng.

Phần lớn số tiền được dồn cho những vị trí quan trọng trong quá trình tái thiết. Man City trả 116 triệu bảng cho Elliot Anderson, chi khoảng 81,4 triệu bảng mua Ayyoub Bouaddi, rồi tiếp tục phá kỷ lục CLB với Enzo Fernandez trong thương vụ trị giá 125 triệu bảng. Iliman Ndiaye cũng cập bến Etihad với mức phí khoảng 65 triệu bảng.

Nếu chỉ nhìn từ góc độ chuyên môn, đó là một mùa hè phù hợp với nhu cầu làm mới đội hình. Nhưng sau khi kết luận của ủy ban độc lập về vụ án tài chính được công khai, cách nhìn về những thương vụ này thay đổi rõ rệt.

Theo ESPN, lãnh đạo Man City được thông báo từ tháng 7 rằng ủy ban độc lập đưa ra kết luận bất lợi về hơn 100 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League. Thông tin này chỉ được công khai sau đó, trong khi hoạt động mua sắm của CLB vẫn diễn ra với tốc độ rất cao.

Trường hợp Elliot Anderson cần được tách riêng. Thỏa thuận với Nottingham Forest được thống nhất ngày 2/7, trước thời điểm lãnh đạo Man City được cho là nhận thông báo về kết luận của ủy ban, dù quá trình hoàn tất thương vụ diễn ra sau đó.

Cuộc mua sắm diễn ra trước khi thị trường biết điều gì sắp tới

Đến cuối tháng 9, mức độ nghiêm trọng của vụ việc mới thực sự được công chúng biết đến. Ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm phần lớn các cáo buộc liên quan tới quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018, trong đó có những vấn đề liên quan đến các thỏa thuận thương mại và nguồn tiền.

Man City tiếp tục bác bỏ các kết luận và chuẩn bị kháng cáo, còn chế tài cụ thể vẫn chưa được quyết định. Những khả năng được nhắc đến gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc các hình thức nặng hơn, nhưng toàn bộ quá trình có thể tiếp tục kéo dài.

Elliot Anderson và Enzo Fernandez (ảnh) nằm trong nhóm những bản hợp đồng đắt giá nhất của Man City ở kỳ chuyển nhượng hè.

Trong quãng thời gian đó, Man City vẫn hoạt động bình thường trên thị trường. Không có lệnh cấm chuyển nhượng, cũng chưa có bất kỳ giới hạn nào ngăn CLB hoàn tất những thương vụ lớn.

Đến khi kết luận được công khai, Anderson, Bouaddi, Fernandez, Ndiaye và các tân binh khác đã có mặt trong đội hình mới. Phần quan trọng nhất của cuộc tái thiết vì thế đã được hoàn tất trước khi bất kỳ án phạt nào có thể tác động trực tiếp tới hoạt động bóng đá.

Không thể khẳng định những thương vụ ấy sẽ không xảy ra nếu phán quyết được công bố sớm hơn. Man City khi đó vẫn chưa bị áp bất kỳ lệnh cấm nào và về mặt pháp lý vẫn có quyền mua cầu thủ như các CLB khác.

Tuy nhiên, câu hỏi hợp lý nằm ở chỗ thị trường sẽ phản ứng thế nào nếu toàn bộ thông tin được biết sớm hơn. Một CLB đứng trước nguy cơ bị trừ điểm, xuống hạng hoặc nhận án phạt nặng chắc chắn sẽ gặp thêm nhiều trở ngại trong những cuộc đàm phán trị giá hơn 100 triệu bảng.

Gần nửa tỷ bảng đã được biến thành đội hình mới

Elliot Anderson là ví dụ rõ nhất cho sức mạnh tài chính của Man City trong mùa hè. Tiền vệ tuyển Anh nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn, nhưng City sẵn sàng trả 116 triệu bảng để hoàn tất thương vụ trước khi tiếp tục nâng mức chi cho Enzo Fernandez lên 125 triệu bảng.

Tổng cộng, Man City chi khoảng 458 triệu bảng, cao hơn mọi CLB Premier League khác. Chelsea đứng kế tiếp với khoảng 349 triệu bảng, nhưng vẫn kém City một khoảng đáng kể.

Tranh cãi lớn không chỉ nằm ở án phạt sắp tới, mà còn ở việc Man City đã hoàn tất phần lớn kế hoạch mua sắm trước khi kết luận của ủy ban độc lập được công khai.

Những bản hợp đồng ấy giờ trở thành phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của CLB. Dù vụ án đi đến đâu, Man City đã kịp định hình một bộ khung mới trước khi khả năng bị trừng phạt trở thành vấn đề công khai đối với cả thị trường.

Đó cũng là lý do kỳ chuyển nhượng mùa hè được nhắc lại sau khi kết luận của ủy ban độc lập xuất hiện. Tranh cãi không chỉ nằm ở chuyện Man City cuối cùng sẽ bị phạt thế nào, mà còn ở việc CLB đã có thể hoàn tất gần như toàn bộ kế hoạch nhân sự trong quãng thời gian vụ án vẫn chưa tạo ra tác động trực tiếp.

Man City sẽ còn kháng cáo và câu chuyện pháp lý chưa khép lại. Nhưng gần nửa tỷ bảng đã được chi, những hợp đồng lớn đã ký và đội hình mới đã thành hình từ trước khi bóng đá Anh biết đầy đủ mức độ bất lợi của phán quyết.