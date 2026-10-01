'Nữ thần ẩn mình' của đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc

Khi đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc giành Huy chương Vàng, thành tích đầu tiên sau 12 năm tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026, truyền thông Trung Quốc đã đổ dồn sự chú ý vào ngoại hình của hai cầu thủ Kang Lee Seul (số 3) và Park So Hee (số 11).

Trang tin thể thao Trung Quốc, Zhiboba đã giới thiệu về Kang Lee Seul và Park So Hee, đồng thời dẫn lại bình luận của cư dân mạng, cho rằng có "mỹ nhân tiềm ẩn" trong đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc. Trang tin này mô tả Kang Lee Seul là cầu thủ "hội tụ cả nhan sắc lẫn tài năng", đồng thời nhấn mạnh "hình ảnh tươi tắn và tự nhiên" của cô.

Kang Lee Seul.

Đối với Park So Hee, truyền thông mô tả cô sở hữu "vẻ đẹp Hàn Quốc cổ điển, với ngoại hình rạng rỡ", cùng "hình ảnh vừa đáng yêu, vừa thanh tú".

Park So Hee.

Trang tin cũng đề cập đến màn trình diễn trên sân của Kang Lee-seul, cho biết: "Kang Lee Seul là tiền phong cao 1,8m, người đạt trung bình 15,4 điểm mỗi trận trong suốt giải đấu". Đáp lại, cư dân mạng Trung Quốc bình luận: "Tôi đã theo dõi Kang Lee Seul từ thời cô ấy còn thi đấu ở Bucheon", "Ngoại hình cô ấy rất tuyệt, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc cũng sở hữu kỹ năng thực sự xuất sắc", và "Cô ấy có nhan sắc tựa như nữ chính trong phim truyền hình".

Trong khi đó, đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Su Ho đã lọt vào chung kết sau khi đánh bại đội tuyển Trung Quốc, với sự góp mặt của cầu thủ cao tới 2,2m Zhang Ziyu, với tỷ số 85 - 80 tại trận bán kết, diễn ra ở Nhà thi đấu Quốc tế Aichi (Nagoya, Nhật Bản), vào ngày 25/9.

Sau đó, họ đã giành Huy chương Vàng khi đánh bại nước chủ nhà Nhật Bản, với tỷ số 75 - 70 trong trận chung kết diễn ra vào ngày 26/9. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, kể từ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Incheon 2014, đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc giành được Huy chương Vàng tại ASIAD.