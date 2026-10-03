Góp sức “nuôi” con chữ

Tiếp sức học sinh vượt khó

Công an xã Yên Trị thăm hỏi, trao hỗ trợ học tập cho em Trần Lệ Quyên.

Khoản hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi năm giúp Trần Lệ Quyên có thêm tiền trang trải việc học. Em nhớ như in những lần các cô chú Công an xã đến nhà, hỏi em học thế nào, có gặp khó khăn gì không?... Quyên chia sẻ: Được các cô chú và mọi người quan tâm, động viên, em thấy mình có thêm động lực để cố gắng. Em đã mất mẹ, nhưng giờ em có thêm những người mẹ ở Công an xã. Em tin mình có thể vượt qua khó khăn và tiếp tục học thật tốt.

Cũng được Công an xã Yên Trị nhận đỡ đầu là em Bùi Hoàng Long ở xóm Hữu Lợi. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bản thân em đang phải chống chọi với bệnh máu trắng. Việc học vì thế đi cùng nỗi lo về sức khỏe và chi phí của gia đình. Dẫu vậy, trong 2 năm học 2024-2025 và 2025-2026, cả Long và Quyên đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đó là thành quả từ nỗ lực của các em, sự chăm sóc của gia đình, thầy cô và sự động viên của những người luôn dõi theo, đồng hành cùng những số phận còn thiệt thòi trong xã hội.

Tháng 9 vừa qua, bước vào năm học mới, các cô chú Công an xã lại đến thăm, trao khoản hỗ trợ cho Long và Quyên. Với bà ngoại của Quyên và gia đình Long, điều đó giúp vơi một phần chi phí và nỗi lo trước mỗi năm học. Với hai em, mỗi khi có người hỏi về chuyện học hành, sức khỏe là thêm một lời nhắc rằng các em luôn được quan tâm, đồng hành trên bước đường trưởng thành.

Không chỉ có Long và Quyên, câu chuyện khuyến học ở Yên Trị được viết nên với nhiều người cùng góp sức. Dịp khai giảng năm học 2026-2027, Hội Khuyến học phối hợp với Ủy ban MTTQ xã vận động, tiếp nhận 524 suất quà, tổng trị giá 241,7 triệu đồng, gồm tiền mặt và cặp sách để hỗ trợ, động viên 103 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những gia đình còn phải chắt chiu từng khoản, món quà trước thềm năm học giúp vơi bớt nỗi lo, các em đến lớp với niềm vui được cộng đồng quan tâm, sẻ chia.

Cộng đồng cùng góp sức

Trong nhà thờ chi họ Vũ Đình ở thôn Á Đồng đã dành một khoảng không gian mang tên “Con cháu báo công” để ghi nhận thành tích học tập của lớp trẻ. Niềm vui của một gia đình được cả dòng họ chia sẻ; những em nhỏ hơn cũng có thêm tấm gương để noi theo trên con đường học hành.

Em Bùi Hoàng Long nhận hỗ trợ học tập từ Công an xã Yên Trị.

Theo ông Vũ Đình Tùng - người phụ trách công tác khuyến học, khuyến tài của chi họ, riêng năm 2022, các gia đình trong chi có 8 cháu trúng tuyển đại học; năm 2023, một cháu đỗ thủ khoa, 2 cháu đạt giải nhất, nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học vừa qua, con cháu trong họ tiếp tục được lớp, trường biểu dương, khen thưởng. Việc được dòng họ ghi nhận, khích lệ giúp lớp trẻ hiểu hơn giá trị của học tập, rèn luyện và có thêm động lực phấn đấu.

Nguồn lực khuyến học cũng được Yên Trị khơi dậy từ những gia đình làm ăn có điều kiện và tấm lòng sẵn sàng chia sẻ. Tiêu biểu là ông Bùi Văn Phượng, ở thôn Tân Minh, thường xuyên ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài của địa phương. Người con trai nối nghề thuốc của ông, lương y Bùi Ngọc Sang, nay vẫn duy trì, cùng gia đình đóng góp cho quỹ.

Các hình thức hỗ trợ có thể khác nhau song cùng hướng tới mục tiêu tạo thêm điều kiện để học sinh được học và cố gắng học tốt. Năm học 2025-2026, Yên Trị có 3.348 học sinh tiểu học và THCS. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,73%; tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, 9 trong số 32 học sinh dự thi của xã đoạt giải. Những kết quả đó có sự góp sức từ phong trào khuyến học, khuyến tài của xã.

Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Huyên, khuyến học là trách nhiệm chung trong việc bảo đảm cơ hội học tập cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Xã tạo điều kiện để Hội Khuyến học hoạt động, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi đầu xây dựng quỹ và kết nối sự đóng góp của cộng đồng. Nguồn lực huy động được phải gắn với việc nắm chắc hoàn cảnh từng học sinh để biết hoàn cảnh nào cần giúp; duy trì ra sao để sự hỗ trợ thực sự hiệu quả. Nguồn lực huy động được sẽ có ý nghĩa hơn khi đến đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm.

Ở Yên Trị, sự góp sức từ thôn, dòng họ đến các tổ chức cho thấy việc học của các em là mối quan tâm chung của quê hương. Trao cho các em cơ hội học tập hôm nay là trao thêm khả năng lựa chọn tương lai của các em mai sau. Nhiều cơ hội được trao như thế sẽ làm nên tương lai của cả một vùng quê.