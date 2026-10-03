Mong muốn của nhà giáo trong đợt điều chỉnh sách giáo khoa

Ảnh chụp màn hình bộ sách giáo khoa đang lưu hành do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên ngành giáo dục phổ thông thực hiện giảng dạy một bộ sách giáo khoa thống nhất. Không ít cơ sở giáo dục trên cả nước lần đầu tiên sử dụng bộ sách này nên gặp không ít khó khăn.

Mới đây, thông tin không đúng lan truyền rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng một bộ sách giáo khoa hoàn toàn mới, khiến cho nhiều nhà giáo không khỏi hoang mang.

Tuy nhiên, căn cứ theo Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 của Văn phòng Chính phủ, thì không có việc xây dựng lại bộ sách giáo khoa mới trên nguyên tắc kế thừa, không gây xáo trộn việc dạy và học.

Hiểu một cách đơn giản, đây chỉ là đợt rà soát, điều chỉnh lại Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hoàn thiện sách giáo khoa cho phù hợp với thực tiễn.

Việc chỉnh sửa này được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa từ bộ sách hiện hành (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống), không có chuyện xây dựng lại từ đầu. Đặc biệt, bộ sách sau khi hoàn thiện sẽ được đưa vào giảng dạy thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Những nội dung trọng tâm trong đợt điều chỉnh và hoàn thiện sách giáo khoa

Định hướng trọng tâm trong lần điều chỉnh này là giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng vững chắc. Sách giáo khoa và chương trình phải bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và thực tiễn dạy học ở từng vùng miền.

Một điểm được nhiều người quan tâm là không để tồn tại nhiều kiến thức chuyên sâu, hàn lâm gây áp lực nặng nề cho công tác giảng dạy và học tập. Những phần kiến thức nào quá khó, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng chung thì nên chuyển sang làm tài liệu tham khảo hoặc dùng cho các môn nâng cao. Điều này góp phần rất lớn vào việc giảm bớt áp lực thi cử và tuyển sinh.

Đồng thời, chương trình cũng chú trọng hơn vào việc giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của học sinh. Các nội dung về nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, cùng những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cũng sẽ được bổ sung trong lần này.

Cùng với việc điều chỉnh sách giáo khoa, ngành giáo dục cũng sẽ làm rõ các vấn đề về tác giả, bản quyền để xác lập quyền sở hữu của Nhà nước. Song song với việc chỉnh sửa nội dung trong sách, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy và học, thi cử, tuyển sinh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, ảnh hưởng và có lộ trình thực hiện phù hợp, nhằm đánh giá đúng năng lực người học và đảm bảo sự công bằng.

Bên cạnh việc làm nhẹ chương trình, ngành giáo dục cũng chủ động đưa thêm những yêu cầu mới để học sinh bắt kịp xu thế, tiêu biểu như tăng cường năng lực số, đưa kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học kỹ thuật (giáo dục STEM) vào trường học; chú trọng giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Những nội dung này đang được hoàn thiện quy định để tổ chức thật khoa học, thiết thực, đặc biệt là phải phù hợp với mô hình học hai buổi/ngày.

Đội ngũ nhà giáo mong muốn khắc phục những vướng mắc hiện nay

Chủ trương điều chỉnh nội dung sách giáo khoa lần này được đội ngũ nhà giáo trực tiếp đứng lớp giảng dạy chờ đợi từ lâu. Hiện nay, việc tích hợp năng lực số, trí tuệ nhân tạo, hay kiến thức quốc phòng - an ninh, quyền con người… vào bài học thực sự là một thử thách. Nhiều giáo viên vẫn đang loay hoay vì chưa biết phải tích hợp như thế nào cho "đúng" và hiệu quả.

Vì thế, nếu có được những hướng dẫn cụ thể, được tập huấn chuyên môn kỹ lưỡng theo kiểu "cầm tay chỉ việc", các thầy cô sẽ cảm thấy tự tin hơn khi giảng dạy tích hợp. Đi kèm với đó, nhà trường cũng cần được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị để các tiết học STEM hoặc AI diễn ra thực chất, tránh tình trạng học chay, dạy chay mang tính hình thức.

Hơn ai hết, giáo viên là những người sử dụng sách giáo khoa hằng ngày. Do đó, đội ngũ nhà giáo rất mong muốn những vướng mắc, những "hạt sạn" trong sách mà họ phát hiện sẽ được các nhà khoa học, ban biên soạn lắng nghe và tiếp thu, từ đó xem xét và chỉnh sửa kịp thời khi tái bản để có một bộ sách tối ưu nhất.

Đặc biệt, giáo viên, kể cả phụ huynh và học sinh đều hy vọng khâu in ấn, phát hành sách giáo khoa mới sẽ được thực hiện kịp thời, thông suốt, nhất là trong bối cảnh tiến tới mục tiêu phát hành sách miễn phí. Nếu tình trạng bước vào đầu năm học mới mà học sinh chưa có đủ sách trên tay thì chất lượng dạy và học sẽ không đảm bảo như mục tiêu ban đầu.