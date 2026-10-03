Mở rộng không gian học tập bằng tiếng Anh

Học sinh Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) được tiếp cận môn Toán bằng tiếng Anh.

Từ những bài Toán bằng tiếng Anh

Là giáo viên Toán tiên phong dạy học bằng tiếng Anh tại Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai), cô Lê Thị Thu Hiền bắt đầu triển khai từ năm học trước với khối lớp 12. Năm học này, cô tiếp tục thực hiện ở khối lớp 10 và cố gắng duy trì mỗi tháng một bài tùy nội dung và khả năng tiếp nhận của học sinh.

“Bản thân Toán đã khó, khi đưa sang tiếng Anh thì càng có thêm thử thách. Vì vậy, tôi không chọn những bài quá nặng mà cân nhắc từng nội dung, ưu tiên kiến thức phù hợp để học sinh có thể tiếp cận và thấy hứng thú”, cô Hiền chia sẻ.

Theo cô Hiền, mục tiêu không phải biến giờ Toán thành giờ học tiếng Anh, mà tạo cơ hội để học sinh làm quen với việc sử dụng ngoại ngữ trong một môn học khác. Khi chuẩn bị bài, cô sử dụng AI và công nghệ số để xây dựng tình huống, hình ảnh, hoạt động học tập phù hợp. Qua đó, học sinh không chỉ làm quen với thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh mà còn từng bước rèn khả năng trao đổi, trình bày kiến thức.

“Những học sinh ở trường chuyên hay vùng thuận lợi có nhiều điều kiện để tiếp cận các dạng bài này, nhưng ở vùng khó khăn thì hạn chế hơn. Tôi mong muốn học sinh của mình cũng từng bước có cơ hội làm quen, qua đó rút ngắn khoảng cách trong học tập”, cô Hiền nói.

Để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, cô Hiền duy trì việc tự học, đọc báo bằng tiếng Anh mỗi ngày và đặt mục tiêu thi IELTS cùng người con đang học lớp 10. Với cô, giáo viên chủ động học hỏi cũng là cách tạo động lực để học sinh thay đổi.

Sau thời gian triển khai, cô nhận thấy học sinh có chuyển biến tích cực về thái độ. Một số em trước đây còn e ngại đã mạnh dạn phát biểu, trao đổi, tham gia vấn đáp bằng tiếng Anh. Dù phát âm chưa thật chuẩn, các em tự tin hơn khi tiếp cận cách học mới.

Với em Nguyễn Thị Bảo Trâm, học sinh lớp 10A6, việc học Toán bằng tiếng Anh khá mới và thú vị. Ngoài kiến thức Toán, em còn có cơ hội rèn thêm tiếng Anh, nhất là các thuật ngữ chuyên môn. Điều đó tạo cho em thêm động lực học tập.

Theo Trâm, với những bạn chưa học tốt tiếng Anh, việc học Toán bằng tiếng Anh cũng là cơ hội để cố gắng, từng bước làm quen với việc sử dụng ngoại ngữ trong học tập. Để học sinh tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả hơn, giáo viên kết hợp hình ảnh, công nghệ số.

Đổi mới phương pháp, mở rộng cơ hội học tập

Cô Lê Thị Thu Hiền kết hợp hình ảnh, công nghệ số, tiếng Anh để dạy môn Toán.

Từ những thay đổi trong lớp học, Trường THCS và THPT Y Đôn từng bước xây dựng môi trường để học sinh có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Anh, công nghệ và tham gia các hoạt động học tập thực hành.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn, cho biết xây dựng môi trường tiếng Anh là một trong ba trụ cột phát triển của nhà trường.

Theo đó, trường tiếp cận mô hình “English as a School Language”, trong đó tiếng Anh không chỉ được sử dụng trong môn học mà từng bước trở thành ngôn ngữ giao tiếp, học tập và sinh hoạt tập thể. Để nâng cao chất lượng dạy học, toàn bộ giáo viên tiếng Anh được tham gia bồi dưỡng định kỳ về phương pháp CLIL (Content and Language Integrated Learning), kỹ thuật dạy giao tiếp thực tế và chuẩn năng lực theo khung CEFR. Nhà trường cũng mời chuyên gia ngôn ngữ tập huấn, đồng thời khuyến khích giáo viên tự học và tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

Đáng chú ý, nhà trường hiện có một giáo viên môn Toán giảng dạy bằng tiếng Anh, góp phần mở rộng việc sử dụng tiếng Anh ra ngoài phạm vi môn học ngoại ngữ. Cùng với hoạt động trên lớp, nhà trường duy trì câu lạc bộ tiếng Anh hằng tuần với nhiều hình thức như hùng biện, kể chuyện, đóng kịch, tranh biện bằng tiếng Anh.

Không những vậy, trong khuôn viên trường, các bảng thông báo, khẩu hiệu được trình bày song ngữ Việt - Anh. Một số hoạt động chào cờ, sinh hoạt đầu tuần cũng có phần điều hành bằng tiếng Anh do chính học sinh thực hiện. Đặc biệt, nhà trường đã thí điểm nền tảng học tiếng Anh AI cá nhân hóa EnglishPLS nhằm hỗ trợ học sinh luyện tập mọi lúc, mọi nơi theo lộ trình phù hợp với năng lực từng em.

Theo ông Thành, việc ứng dụng nền tảng này được xem là một bước đi nhằm đưa công nghệ vào hỗ trợ dạy và học tiếng Anh, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh chủ động rèn luyện.

"Việc xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên đã mang lại những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung CEFR tăng; nhiều học sinh tự tin giao tiếp với người nước ngoài trong các hoạt động giao lưu văn hóa. Trong các kỳ thi, học sinh của trường cũng có thành tích nổi bật, trong đó có một học sinh đạt giải Ba kỳ thi cấp tỉnh", ông Thành nói.