Góp sức giữ dòng điện thông suốt

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền được Công đoàn Điện lực Việt Nam vinh danh "Người lao động tiêu biểu ngành Điện".

Trong quá trình chuyển đổi số của ngành Điện, công nghệ thông tin giữ vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, kinh doanh. Tại Điện lực Lâm Thao, chị Hiền phụ trách công tác công nghệ thông tin, theo dõi, xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống; hỗ trợ cán bộ, công nhân viên khai thác hiệu quả các nền tảng, phần mềm và công cụ số phục vụ công việc.

Đặc thù công việc đòi hỏi tính chính xác, khả năng xử lý tình huống nhanh và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi khi hệ thống phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến công việc, chị chủ động kiểm tra, xác định nguyên nhân, kịp thời xin ý kiến lãnh đạo và phối hợp xử lý, khôi phục hoạt động trong thời gian sớm nhất. Qua đó, góp phần bảo đảm thông tin phục vụ quản lý, điều hành và sản xuất, kinh doanh được liên tục.

Từ thực tiễn công việc, chị Hiền thường xuyên tìm tòi, đề xuất những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giảm thao tác thủ công và hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng công nghệ thuận tiện hơn. Những cải tiến xuất phát từ các vấn đề cụ thể trong công việc hằng ngày, góp phần hình thành phương pháp làm việc chủ động, khoa học trong môi trường số.

Chị Hiền có 3 sáng kiến tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Tiết kiệm điện - Sáng kiến Kool” năm 2023. Theo chị, sáng kiến không nhất thiết bắt đầu từ những vấn đề lớn mà có thể xuất phát từ việc nhận diện điểm chưa hợp lý trong quy trình công việc, từ đó tìm giải pháp phù hợp, có khả năng áp dụng thực tế.

Chị Hiền luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các đồng nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ: “Tôi chỉ mong mình làm tốt phần việc được giao mỗi ngày. Tôi biết, đằng sau mỗi tín hiệu ổn định là nhiều con người đang cần kết nối. Tôi biết ơn vì luôn nhận được sự tin tưởng và đồng hành của anh chị em trong đơn vị”.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp khai thác hiệu quả các hệ thống dùng chung. Đồng thời tham gia công tác truyền thông, các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao của ngành và đơn vị; tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Phú Sơn - Giám đốc Điện lực Lâm Thao cho biết: “Chị Hiền rất có trách nhiệm trong công việc, luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, góp phần thúc đẩy những cách làm mới tại đơn vị”.

Danh hiệu “Người lao động tiêu biểu ngành Điện” năm 2025 là sự ghi nhận đối với những đóng góp của chị Hiền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chị Hiền tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo, từ thiện.

Với tinh thần trách nhiệm, ý thức đổi mới và sự tận tụy trong từng phần việc, chị Nguyễn Thị Thu Hiền đang góp sức cùng tập thể Điện lực Lâm Thao bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh điện lực thông suốt, hiệu quả.