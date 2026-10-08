Hỗ trợ vé tàu, vé máy bay cho người lao động dịp Tết 2027

Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên năm 2026, nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư đang tăng mạnh. Tại hội nghị “Khơi thông dòng vốn - đồng hành cùng Đà Nẵng tăng trưởng”, cộng đồng doanh nghiệp đã trực tiếp nêu những vướng mắc khi tiếp cận vốn, trong khi ngành Ngân hàng cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng.