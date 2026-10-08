Hỗ trợ vé tàu, vé máy bay cho người lao động dịp Tết 2027
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu nguồn lực và chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 lớn hơn năm trước. Điểm đáng chú ý không chỉ là những phần quà, chợ Tết công đoàn, chuyến tàu, chuyến bay đưa người lao động về quê, mà còn là yêu cầu bảo đảm tiền lương, thưởng Tết, việc làm, điều kiện làm việc và phòng ngừa tranh chấp lao động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ho-tro-ve-tau-ve-may-bay-cho-nguoi-lao-dong-dip-tet-2027-421379.htm