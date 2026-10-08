Blog chứng khoán: Áp lực bán quay lại, tiền nóng đánh mã nhỏ

Tranh minh họa.

VNI kết phiên để mất 0,82%, rơi xuống 1738,97 điểm, tức là quay mức đóng cửa 5 phiên trước, đồng thời tiếp tục thử thách vùng 1720 điểm. Từ góc độ chỉ số, rất có khả năng 4 phiên phục hồi trước đó mang dáng dấp “bull-trap”, dù không phải cổ phiếu nào cũng như vậy.

Cổ phiếu ngân hàng chịu sức ép rõ rệt nhất buổi chiều, 8/13 mã đóng cửa giảm quá 1%, trong đó SHB giảm sàn, LPB giảm 3,21%, CTG giảm 1,85%. Trong nhóm vốn hóa hàng đầu có thêm VHM giảm 3,38%, VIC giảm 0,87%. Dưới sức nặng này, GAS tăng mạnh 4,59% cũng không đủ sức bù lại.

Áp lực từ điểm số khiến tâm lý thị trường tiêu cực hơn. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu trong VNI chỉ còn 0,64/1, với một phần ba (33,2%) số cổ phiếu có giao dịch đóng cửa giảm từ 1% trở lên. Điều này cho thấy thị trường rơi vào trạng thái điều chỉnh khá mạnh, không chỉ ở điểm số mà còn ở cổ phiếu.

Kết quả này tiêu cực hơn đáng kể so với trạng thái của phiên sáng, đặc biệt khi mức thanh khoản tăng 40%. Đây rõ ràng là hành động bán đã thay đổi, hạ giá mạnh tay hơn trong khi cầu cũng lùi xuống giá sâu hơn. Gần 20 mã giảm mạnh xuất hiện thanh khoản trên ngưỡng trăm tỷ đồng.

Dù vậy tình hình cũng không hoàn toàn bi đát. Sự lựa chọn của dòng tiền và sự ủng hộ của bên bán gặp nhau tại khá nhiều cổ phiếu, dồn vào nhóm vốn hóa trung bình tới nhỏ. Dầu khí, hóa chất tăng ngược dòng ấn tượng nhờ giá dầu phục hồi mạnh. PLX, PVT, GAS, DPM, BFC tăng tốt với giao dịch khá lớn. Nhóm kịch trần tới 12 mã, hầu hết thanh khoản hạn chế. ANV, CSV, PAC, IDI… khớp vài tỷ tới vài chục tỷ đồng.

Đương nhiên các cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay không thể cải thiện được tình hình bất lợi chung, số mã giảm vẫn áp đảo hoàn toàn còn VNI chịu ảnh hưởng nặng từ các trụ. Tuy vậy đây vẫn là tín hiệu cho thấy có hoạt động đầu cơ ngắn hạn nhất định, thậm chí khá quyết liệt từ bên mua. Ít nhất không phải tâm lý bi quan bao trùm toàn bộ thị trường.

Áp lực bán trong phiên này thực tế đã xuất hiện từ khoảng 30 phút cuối phiên sáng nhưng chưa ồ ạt. Thanh khoản buổi sáng khá thấp. Chỉ đến chiều khi nhóm dẫn dắt xuất hiện khối lượng bán lớn đè giá xuống, độ rộng thay đổi nhanh xác nhận tâm lý lo lắng loang rộng hơn. Đợt bán này đồng loạt về thời điểm, nhắm toàn vào trụ. Hi vọng đây chỉ là một đợt rung thông thường. Lực cầu bắt đáy cũng đã xuất hiện, nhưng hầu hết chỉ chờ giá lùi xuống hoặc đặt lệnh thụ động thay vì kéo lên.

Nếu trong vài phiên tới thị trường ổn định lại, thanh khoản tiếp tục duy trì mức thấp, mức dao động giá hẹp, nhóm dẫn dắt quay lại vai trò giữ nhịp thì diễn biến hôm nay không đáng ngại. Tuy nhiên vẫn có khả năng các trụ sẽ ép thêm một nhịp nữa để VNI thủng vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1720 điểm.

Thị trường phái sinh hôm nay dễ chơi, VN30 di chuyển mượt và basis thuận lợi. Nửa đầu phiên sáng VN30 liên tục va chạm vào 1892.xx mà không vượt được, nhưng bám sát mốc này. Đến khi chỉ số được kéo mạnh qua 1892, basis chỉ chênh lệch hơn 3 điểm, với mục tiêu kỳ vọng tới 1904.xx thì vào Long được, stoploss khi VN30 lại rơi xuống dưới 1892. Chỉ số leo lên nhanh và vượt nhẹ 1904, F1 vượt lên 1910, chênh lệch khoảng 6 điểm sau đó co lại rất nhanh còn hơn 3 điểm, lệnh lớn, xác nhận có Long cover gấp thếp để vào Short.

Chiều giảm còn lại basis thiệt khoảng 5-6 điểm nếu vào lệnh chậm, nhưng xu hướng rõ nét, stoploss di chuyển thuận lợi. Các nhịp có Short cover xuất hiện quanh 1892.xx và 1885xx của VN30 rõ ràng.

Áp lực bán xuất hiện bất ngờ hôm nay có thể là một sức ép mới để “test cung”, thậm chí đánh thủng hỗ trợ của VNI, thúc đẩy tâm lý tiêu cực hơn. Chú ý quan sát dòng tiền vào bắt đáy và tạo giá hồi mức độ nào.

VN30 đóng cửa tại 1877. Cản gần nhất ngày mai là 1885; 1892; 1900; 1914; 1922; 1930; 1941; 1955. Hỗ trợ 1875; 1865; 1851; 1840; 1833; 1821; 1810.

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