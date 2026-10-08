Phường An Khê phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân 11,5-12%/năm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu cho biết, địa phương phấn đấu đến năm 2030 có 2.500 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn phường, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm; đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; giải quyết việc làm cho khoảng 80-85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân ít nhất 8,5%. Đội ngũ doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn phường hiện nay với khoảng 2.300 doanh nghiệp, đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển và ổn định kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của phường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn phường đạt 452,565 tỷ đồng/592,6 tỷ đồng, đạt 76,37% chỉ tiêu thành phố giao; giải ngân vốn từ đạt 94,024 tỷ đồng/122,617 tỷ đồng, đạt 76,68% kế hoạch giao góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo phường An Khê tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Với tinh thần hành động xuyên suốt "Liên kết - Phát triển - Hội nhập - Vươn xa", sau 1 năm đi vào hoạt động, Hội Doanh nghiệp phường An Khê đã triển khai nhiều việc thiết thực. Hội đã từng bước kiện toàn tổ chức, phát triển ổn định với 116 hội viên, đa dạng các ngành nghề; duy trì hiệu quả nhiều chương trình, trong đó thông qua hoạt động từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trên tinh thần “Lắng nghe doanh nghiệp - đồng hành cùng doanh nghiệp - tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - cùng doanh nghiệp phát triển”, các doanh nghiệp đã tham gia diễn đàn để cùng chính quyền trao đổi, chia sẻ, lắng nghe, tiếp tục có những đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Tại buổi gặp mặt, UBND phường An Khê đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 25 doanh nghiệp và 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường và có thành tích tốt trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, công tác an sinh xã hội của phường. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp phường An Khê cũng đã trao tặng 10 bộ máy vi tính, có cấu hình mạnh cho các Tổ dân phố.

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