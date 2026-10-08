VN-Index mất hơn 14 điểm, cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt lao dốc

Kết thúc phiên giao dịch (8/9), sàn HOSE ghi nhận 122 mã tăng và 190 mã giảm. VN-Index giảm 14,42 điểm, tương đương 0,82%, xuống 1.738,97 điểm.

Ảnh minh hoạ.

Thanh khoản thị trường tiếp tục gia tăng, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 676,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 15.883 tỷ đồng. So với phiên trước, khối lượng giao dịch tăng gần 15%, trong khi giá trị giao dịch tăng 5,3%. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 133,5 triệu đơn vị, giá trị 2.952,2 tỷ đồng.

Nhóm VN30 tạo áp lực lớn lên chỉ số khi kết phiên giảm hơn 17 điểm, với 21 mã giảm và chỉ có 8 mã tăng. Trong nhóm này, GAS là điểm sáng nổi bật khi tiếp tục nới rộng đà tăng, đóng cửa tại mức cao nhất phiên là 82.000 đồng/cổ phiếu, tăng 4,6%. Các cổ phiếu còn lại giữ được sắc xanh chủ yếu tăng nhẹ quanh 0,5%.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và chứng khoán đồng loạt chịu áp lực bán mạnh, nhiều mã đóng cửa tại vùng giá thấp nhất trong ngày.

Nhiều cổ phiếu tài chính vốn hóa lớn khác cũng giảm sâu, trong đó LPB mất 3,2%, SSI giảm 3,1%, TCX giảm 2,5%, CTG giảm 1,8% và BID giảm 1,7%.

Nhóm bất động sản cũng gây sức ép đáng kể lên chỉ số khi cặp cổ phiếu VHM và VIC cùng đóng cửa tại vùng giá thấp nhất phiên. VHM giảm 3,4%, trong khi VIC mất 0,9%. Riêng hai mã này đã lấy đi tổng cộng hơn 7 điểm của VN-Index.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhiều mã vẫn duy trì đà tăng mạnh. Bên cạnh các cổ phiếu tăng trần từ phiên sáng như CSV, ANV, IDI và BMC, phiên chiều ghi nhận thêm OGC, JVC, LAF, SVT, PJT và PAC đóng cửa trong sắc tím.

Xét theo nhóm ngành, chứng khoán là một trong những nhóm giảm mạnh nhất thị trường. Trên HOSE, VDS giảm 3,9%, VND mất 3,7%, VCK giảm 3,6% và VIX giảm 3,4%. Trong đó, VIX dẫn đầu thanh khoản ngành với hơn 31 triệu cổ phiếu được giao dịch. Ngược dòng xu hướng chung, HCM tăng 2,6%, lên 23.600 đồng/cổ phiếu.

Áp lực bán cũng gia tăng tại nhóm ngân hàng, với nhiều mã giảm mạnh. VBB giảm 5,4%, LPB và BVB cùng mất 3,2%, NAB giảm 2,8%. Một số cổ phiếu như STB, VPB và MSB vẫn giữ được sắc xanh, với mức tăng nhẹ quanh 0,5%.

Trái ngược với diễn biến ảm đạm của thị trường, nhóm năng lượng tiếp tục giao dịch khởi sắc. GAS tăng 4,6%, trong khi PVT tăng 2,8%, dẫn đầu thanh khoản ngành với 13,54 triệu cổ phiếu. PLX tăng 3,9%, với khối lượng giao dịch hơn 10 triệu đơn vị, còn BSR tăng nhẹ 0,8%.

Trên sàn HNX, thị trường duy trì trạng thái phân hóa, song áp lực giảm tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số đi xuống.

Kết phiên, HNX ghi nhận 74 mã tăng và 75 mã giảm. HNX-Index mất 3,6 điểm, tương đương 1,39%, xuống 256,22 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 60,2 triệu đơn vị, giá trị 885 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 13,3 triệu đơn vị, tương ứng 136,5 tỷ đồng.

THD là một trong những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số khi giảm 8,2%, dù đã thoát mức giá sàn trong phiên. Riêng mã này khiến HNX-Index mất khoảng 1,5 điểm.

Nhóm chứng khoán trên HNX tiếp tục chịu áp lực bán. SHS giảm 4,1%, dẫn đầu thanh khoản toàn sàn với hơn 7,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. MBS giảm 2,6%, với khối lượng giao dịch 2,22 triệu đơn vị, trong khi BVS mất 1,2%.

Ở chiều tích cực, nhóm năng lượng tiếp tục duy trì sắc xanh với PVS tăng 1,8%, khớp gần 5,2 triệu cổ phiếu; PVC tăng 1,7%, với hơn 1 triệu đơn vị được giao dịch. PLC tăng 3,6%, còn PVB tăng 2,9%.

Một số cổ phiếu riêng lẻ cũng ghi nhận diễn biến tích cực. TNG tăng 2,2%, NVB tăng 4,4%, với thanh khoản mỗi mã đều đạt hơn 1,9 triệu đơn vị. Đáng chú ý, LAS tiếp tục tăng trần, với lượng dư mua tại giá trần khoảng 350.000 cổ phiếu và khối lượng khớp lệnh gần 1 triệu đơn vị.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số dần hạ độ cao và chuyển sang trạng thái rung lắc trong phiên chiều, song vẫn giữ được sắc xanh khi đóng cửa.

UPCoM-Index tăng nhẹ 0,02 điểm, tương đương 0,02%, lên 125,21 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 31,77 triệu đơn vị, giá trị 822 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 10 triệu đơn vị, tương ứng 71 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả 5 cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường đều đóng cửa tăng giá. DRI tăng 3,1%, với khối lượng giao dịch 2,75 triệu đơn vị; MSR tăng 5,9%, khớp 2,46 triệu cổ phiếu. DDV tăng mạnh 11,6%, với 2,26 triệu đơn vị được giao dịch.

Bên cạnh đó, VGT tăng 3,4%, với khối lượng khớp lệnh gần 2 triệu đơn vị, trong khi OIL tăng 1,5%, cũng ghi nhận thanh khoản gần 2 triệu cổ phiếu.

Nhìn chung, phiên giao dịch cho thấy áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, kéo các chỉ số chính đi xuống. Trong khi đó, nhóm năng lượng cùng một số cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục là điểm sáng, giúp thị trường duy trì sự phân hóa giữa các nhóm ngành.