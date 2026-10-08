Thủ tướng sẽ đối thoại trực tiếp với thanh niên về việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào ngày 15-10

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 11255/KH-BNV tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức thực hiện Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Chương trình) theo quy định của Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 1-3-2021 của Chính phủ. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tổ chức thanh niên trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

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Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến thanh niên cả nước về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và đối với thanh niên; tạo diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kết quả đối thoại được tổng hợp đầy đủ, kịp thời để tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo sau Chương trình.

Dự kiến, Chương trình được tổ chức vào 14 giờ ngày 15-10-2026 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ chủ trì Chương trình. Thành phần đại biểu tham dự là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan liên quan ở Trung ương. Cùng với đó, có khoảng 300 đại biểu đại diện cho thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.

Chủ đề của Chương trình là “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, với hình thức Thủ tướng Chính phủ đối thoại trực tiếp với thanh niên.

Chương trình tập trung vào các nội dung: Đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, tập trung vào các chính sách liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới; trao đổi về cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề cho thanh niên, trong đó tăng cường đào tạo các kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động; trao đổi về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động.

Đặc biệt, Chương trình cũng trao đổi về giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; khuyến khích thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế; phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...