Google, Apple cùng săn nhân sự crypto

Theo thông tin từ CoinDesk, Google Cloud hiện tuyển vị trí Industry Principal Architect tại Hong Kong (Trung Quốc). Người đảm nhiệm sẽ làm việc với các tổ chức phát triển giao thức, sàn giao dịch, đơn vị lưu ký và các định chế tài chính để thúc đẩy hoạt động token hóa tài sản thực tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Vị trí này yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm về mạng lưới blockchain, hợp đồng thông minh, hạ tầng stablecoin, tiền gửi được token hóa và công nghệ lưu ký. Google cho biết nhân sự được tuyển sẽ tư vấn trực tiếp cho lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tham gia xây dựng lộ trình sản phẩm Web3 của Google Cloud.

Mục tiêu của công ty là đưa Google Cloud trở thành lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp phát triển sản phẩm tài sản số cũng như những tổ chức tài chính đang tham gia lĩnh vực này.

Apple đang mở các vị trí liên quan đến tài sản số, stablecoin và thanh toán. Ảnh minh họa: Reuters.

Trong khi đó, Apple cũng đang tìm kiếm nhân sự cho mảng sản phẩm tài chính. Công ty tuyển vị trí Apple Pay Financial Product Strategy Lead, làm việc tại Cupertino, California hoặc New York.

Nhân sự này sẽ phụ trách chiến lược sản phẩm liên quan đến Apple Card, Apple Cash, thanh toán ngang hàng (P2P) và các sản phẩm tài chính khác dành cho người tiêu dùng. Apple cũng tìm kiếm người có khả năng đánh giá những sản phẩm, mô hình thương mại và quan hệ đối tác mới trong lĩnh vực ví điện tử, thanh toán và thương mại.

Dù vậy, các thông tin tuyển dụng chưa cho thấy Google hay Apple đang chuẩn bị tung ra một sản phẩm tiền số mới. Thay vào đó, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Big Tech đang dành nhiều nguồn lực hơn cho những ứng dụng liên quan đến tài sản số, đặc biệt là stablecoin, token hóa và thanh toán trên nền tảng blockchain.

Xu hướng này có thể đưa các công ty công nghệ lớn vào vị trí ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái tài sản số, vốn trước đây chủ yếu do các sàn giao dịch, công ty blockchain và fintech dẫn dắt.

Google Cloud trước đó đã có những bước đi cụ thể trong lĩnh vực này. Tháng 3/2025, CME Group, sàn giao dịch chuyên cung cấp các sản phẩm phái sinh cho khách hàng tổ chức, công bố mở rộng hợp tác với Google Cloud để nghiên cứu token hóa tài sản và thanh toán dựa trên blockchain.

CME Group cũng công bố giai đoạn đầu của quá trình tích hợp và thử nghiệm Google Cloud Universal Ledger (GCUL), một nền tảng được phát triển nhằm hỗ trợ các giao dịch và tài sản trên cơ sở hạ tầng sổ cái số.

Trong khi đó, các hãng công nghệ và điện tử tiêu dùng cũng đang tìm cách đưa tài sản số tới gần người dùng hơn.

Thông tin tuyển dụng của Google và Apple xuất hiện sau khi Samsung lên kế hoạch bổ sung tính năng stablecoin vào điện thoại Galaxy thông qua Samsung Wallet. Nếu được triển khai rộng rãi, động thái này có thể đưa các công cụ thanh toán bằng tài sản số trực tiếp tới hàng trăm triệu người dùng.

Các chuyên gia nhận định quy mô hệ sinh thái thiết bị của Samsung có thể tạo lợi thế đáng kể về khả năng phân phối stablecoin.