Xe tăng M26 Pershing và pháo 90 mm: Vì sao Mỹ tăng mạnh hỏa lực?

Khi xe tăng M4 Sherman bước vào chiến trường châu Âu, pháo 75 mm vẫn đáp ứng tốt nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên, sự xuất hiện ngày càng nhiều của Panther và Tiger khiến vấn đề hỏa lực trở nên rõ ràng.

Pháo 75 mm gặp khó khăn trước giáp trước của những xe tăng Đức này. Pháo 76 mm sau đó cải thiện khả năng chống tăng, nhưng vẫn chưa tạo ra ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu trực diện.

Mỹ vì vậy bắt đầu tìm một khẩu pháo mạnh hơn cho thế hệ xe tăng mới. Năm 1942, quá trình phát triển dòng T20 được khởi động.

Ban đầu, chương trình tập trung vào một thiết kế mới có hình dáng thấp hơn xe tăng Sherman và khả năng mang vũ khí mạnh hơn. Trong quá trình phát triển, các nguyên mẫu T25 và T26 được trang bị pháo 90 mm.

Pháo 90 mm M3 có nguồn gốc từ dòng pháo phòng không 90 mm của Mỹ. Đây là loại pháo có kích thước và sức công phá lớn hơn đáng kể so với pháo 75 mm xe tăng M3 của Sherman.

Khi được lắp trên xe tăng M26, khẩu pháo này có khả năng xoay toàn bộ theo tháp pháo. Điều đó giúp Pershing vừa có hỏa lực mạnh, vừa có khả năng tác chiến linh hoạt hơn trong các cuộc đấu tăng.

Một tài liệu kỹ thuật của Mỹ cho biết pháo 90 mm xe tăng M3 sử dụng đạn nặng khoảng 24 pound và được thiết kế để tăng khả năng xuyên giáp.

Đây là bước tiến quan trọng khi Mỹ cần một xe tăng có thể đối đầu với những mục tiêu bọc giáp nặng.

Tuy nhiên, 90 mm không biến Pershing thành một chiếc xe tăng bất khả chiến bại. Xe tăng M26 vẫn gặp vấn đề về hệ thống truyền động và có tỷ lệ công suất trên trọng lượng thấp hơn Sherman.

Khối lượng lớn cũng khiến việc vận chuyển và vượt cầu khó khăn hơn. Vì vậy, Mỹ phải đánh đổi cơ động và khả năng hậu cần để lấy hỏa lực và giáp bảo vệ tốt hơn.

Điểm quan trọng là pháo 90 mm xe tăng M3 không chỉ giải quyết bài toán của M26. Nó còn trở thành nền tảng hỏa lực cho các xe tăng Mỹ sau chiến tranh.

Những kinh nghiệm từ xe tăng Pershing tiếp tục được phát triển trên M46, M47 và các thế hệ Patton sau này.

Vì vậy, việc chuyển từ pháo 75 mm sang 90 mm đánh dấu một thay đổi quan trọng trong tư duy thiết kế xe tăng Mỹ. Xe tăng Sherman được tối ưu cho chiến tranh cơ động và sản xuất hàng loạt.

Còn xe tăng M26 Pershing bắt đầu đặt nặng hơn yêu cầu đối đầu với những xe tăng được bảo vệ tốt. Đó chính là bước chuyển từ Sherman sang thế hệ Patton.