MediaTek ra mắt Dimensity CX C10 Max 3nm cạnh tranh thị trường vi xử lý máy tính xách tay

MediaTek chính thức gia nhập đường đua vi xử lý máy tính cá nhân cao cấp bằng việc ra mắt dòng chip Dimensity CX C10 Max. Được chế tạo trên tiến trình 3nm thế hệ thứ 2, nền tảng phần cứng này hướng đến việc tối ưu hóa toàn diện cho các thiết bị máy tính xách tay tích hợp trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là hệ thống tác nhân thông minh và nền tảng Gemini Intelligence.

MediaTek ra mắt chip Dimensity CX C10 Max

Kiến trúc tính toán trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai

Trọng tâm sức mạnh của Dimensity CX C10 Max nằm ở cụm CPU 8 nhân được thiết lập theo cấu trúc phân tầng hiệu năng cao. Vi xử lý tích hợp một siêu nhân Arm Cortex-X925 đạt tốc độ xung nhịp tối đa lên đến 3.73GHz, kết hợp cùng ba nhân hiệu năng Arm Cortex-X4 và bốn nhân tiết kiệm điện Arm Cortex-A720.

Để đảm bảo khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ đa nhiệm nặng, MediaTek trang bị bộ nhớ đệm L3 dung lượng 12MB cùng bộ nhớ đệm hệ thống SLC dung lượng 10MB. Cấu trúc bộ nhớ đệm mở rộng này giúp giảm thiểu độ trễ truy xuất dữ liệu, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu suất tổng thể khi vận hành hệ điều hành máy tính.

Các tính năng chính của chipset

Năng lực xử lý AI cục bộ và hiệu suất đồ họa nâng cao

Bên cạnh năng lực tính toán thông thường, Dimensity CX C10 Max được tối ưu mạnh mẽ cho kỷ nguyên AI on-device nhờ tích hợp bộ xử lý thần kinh NPU 890 với hiệu năng tính toán đạt mức 55 TOPS. Sức mạnh này cho phép máy tính xử lý trực tiếp các mô hình ngôn ngữ và tác vụ thông minh mà không cần phụ thuộc liên tục vào điện toán đám mây.

Khả năng xử lý hình ảnh và đồ họa được đảm nhiệm bởi GPU Arm Immortalis-G925 cấu hình 11 nhân. Nền tảng còn được hỗ trợ bởi chuẩn bộ nhớ RAM LPDDR5X tốc độ băng thông lên tới 9600Mbps cùng bộ nhớ lưu trữ flash UFS 4.0 thế hệ mới, hỗ trợ tối đa việc đọc và ghi khối lượng dữ liệu lớn.

Trải nghiệm đa phương tiện và chuẩn kết nối thế hệ mới

Về khả năng nhiếp ảnh và ghi hình, vi xử lý tích hợp bộ xử lý tín hiệu hình ảnh MediaTek Imagiq 1090. Hệ thống phần cứng này hỗ trợ các cảm biến máy ảnh độ phân giải lên đến 32MP, mang đến dải tương phản động toàn dải HDR, tính năng thu phóng mượt mà cùng khả năng chống rung điện tử tiên tiến phục vụ các cuộc gọi video chất lượng cao.

Dimensity CX C10 Max có hiệu suất đồ họa khủng

Khả năng xuất hình của con chip đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe khi hỗ trợ màn hình tích hợp độ phân giải 4K ở tần số quét 60Hz thông qua giao thức DP/MIPI. Đối với nhu cầu mở rộng không gian làm việc, công nghệ DP/MST cho phép kết nối đồng thời tối đa hai màn hình ngoài độ phân giải 4K.

Hệ thống kết nối không dây trên nền tảng vi xử lý này đạt chuẩn Wi-Fi 7 với tốc độ truyền tải lý thuyết lên tới 7.3Gbps, đi cùng Bluetooth 6.0 mới nhất. Sự nâng cấp về giao thức truyền tải giúp giảm độ trễ tín hiệu, mang lại kết nối ổn định cho các thiết bị ngoại vi và âm thanh không dây trong quá trình sử dụng hàng ngày.