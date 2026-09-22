Những lưu ý khi người dùng chọn iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro sau khi nhận máy

Ngày 18/9, 2 mẫu điện thoại mới nhất của Apple là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã chính thức đến tay người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, siêu phẩm iPhone 18 Pro Max đã nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi liên quan đến việc các ứng dụng ngân hàng hoạt động chưa ổn định.

Cụ thể, nhiều người dùng cho biết sau khi mua máy mới họ đã gặp phải tình trạng không vào được ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank của Vietcombank, HDBank hay MB Bank.

Người dùng iPhone 18 Pro Max cho biết đang chưa thể đăng nhập và sử dụng một số ứng dụng ngân hàng sau trên thiết bị (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do thiết bị và nền tảng hệ điều hành còn quá mới, nhiều app giao dịch tài chính chưa kịp tối ưu hóa hoàn toàn, dẫn đến tình trạng văng ứng dụng, giật lag hoặc khó đăng nhập. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm vì trường hợp này có thể được xử lý sớm sau khi đội ngũ phát triển tiến hành cập nhật sửa lỗi trong thời gian sớm.

Trong cập nhật mới nhất vào sáng ngày 19/9, Vietcombank đã tung bản cập nhật vá lỗi crash ứng dụng trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hiện tại, người dùng ứng dụng ngân hàng này đã có thể đăng nhập và sử dụng bình thường.

Vietcombank đã có bản cập nhật mới nhất vá lỗi crash ứng dụng trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Thị trường iPhone có thể xuất hiện nhiều phiên bản dành cho các thị trường khác nhau. Người mua nên kiểm tra kỹ mã máy, xuất xứ, chính sách bảo hành và điều kiện hỗ trợ tại Việt Nam, nhất là khi lựa chọn sản phẩm có giá thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết.

Với hàng xách tay, cần kiểm tra rõ máy được phân phối cho thị trường nào, bởi cấu hình kết nối di động và khả năng sử dụng SIM có thể khác nhau tùy khu vực. Apple cho biết một số thị trường sử dụng iPhone chỉ có eSIM, trong khi tại nhiều thị trường khác máy hỗ trợ cả eSIM và nano-SIM.

Do đó, nếu mua máy từ thị trường nước ngoài, người dùng nên xác định trước máy sử dụng eSIM, nano-SIM hay cả hai, đồng thời kiểm tra nhà mạng đang sử dụng có hỗ trợ hình thức kết nối tương ứng hay không.

Với máy mới, người mua nên kiểm tra tình trạng hộp, số serial và IMEI, đối chiếu thông tin trên thiết bị với thông tin được cung cấp khi mua. Sau khi kích hoạt, cần kiểm tra tình trạng bảo hành và bảo đảm thiết bị không bị gắn với tài khoản Apple của người khác.

Nếu mua máy qua đại lý, cần giữ đầy đủ hóa đơn, phiếu bảo hành và các điều khoản đổi trả. Với sản phẩm có giá trị lớn, việc xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm khi máy phát sinh lỗi sẽ giúp hạn chế tranh chấp sau này.

Apple cung cấp thông tin hỗ trợ và bảo hành theo từng sản phẩm, đồng thời có các chương trình dịch vụ bổ sung như AppleCare+.

Người mua nên kiểm tra cụ thể phạm vi bảo hành, thời hạn và điều kiện áp dụng đối với thiết bị mình định mua thay vì chỉ dựa vào cam kết của người bán.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa bảo hành của Apple và chính sách bảo hành riêng của cửa hàng. Hai nội dung này có thể có phạm vi và quy trình xử lý khác nhau.

Dù vấp phải một chút bất tiện về phần mềm, sức hút của thế hệ iPhone mới vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt trên thị trường.