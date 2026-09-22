MediaTek ra mắt vi xử lý Dimensity CX C10 Max tiến trình 3nm tối ưu cho máy tính xách tay AI

MediaTek vừa chính thức giới thiệu dòng vi xử lý cao cấp Dimensity CX C10 Max, đánh dấu bước thâm nhập sâu vào phân khúc máy tính xách tay thế hệ mới. Con chip được phát triển nhằm tối ưu hóa các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) chạy trực tiếp trên thiết bị, đặc biệt là nền tảng Gemini Intelligence.

MediaTek ra mắt chip Dimensity CX C10 Max

Kiến trúc 8 nhân trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai

Dimensity CX C10 Max được chế tạo trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai, tích hợp các thành phần CPU, GPU và NPU trên một khuôn bán dẫn duy nhất. Việc ứng dụng công nghệ quang khắc tiên tiến giúp cải thiện đáng kể hiệu suất tính toán song song với việc kiểm soát mức tiêu thụ điện năng.

Trọng tâm xử lý của chipset là cấu trúc CPU 8 nhân mạnh mẽ. Cụm nhân này bao gồm một nhân hiệu năng cao Arm Cortex-X925 đạt xung nhịp tối đa 3.73GHz, ba nhân Arm Cortex-X4 phụ trách tải nặng và bốn nhân Arm Cortex-A720 tiết kiệm năng lượng. Nhằm hỗ trợ khả năng phân phối dữ liệu cho CPU, MediaTek trang bị bộ nhớ đệm L3 dung lượng 12MB cùng bộ nhớ đệm cấp hệ thống (SLC) 10MB, giúp giảm độ trễ khi xử lý đa nhiệm.

Các tính năng chính của chipset

Khả năng xử lý AI cục bộ và sức mạnh đồ họa

Về năng lực tính toán thông minh, Dimensity CX C10 Max sở hữu NPU 890 chuyên dụng với hiệu suất đạt 55 TOPS. Mức năng lực xử lý này cho phép phần cứng phản hồi trơn tru các mô hình ngôn ngữ lớn và các tác nhân AI phức tạp mà không cần phụ thuộc liên tục vào điện toán đám mây.

Đảm nhiệm mảng đồ họa là GPU Arm Immortalis-G925 với cấu hình 11 nhân xử lý. Khả năng truyền dẫn dữ liệu toàn hệ thống được củng cố bởi chuẩn RAM LPDDR5X tốc độ truyền tải lên đến 9600Mbps cùng chuẩn lưu trữ flash UFS 4.0. Ngoài ra, chip còn tích hợp bộ xử lý tín hiệu hình ảnh MediaTek Imagiq 1090, tương thích các cảm biến máy ảnh độ phân giải tối đa 32MP, hỗ trợ công nghệ dải tương phản động mở rộng (HDR toàn dải) và tính năng chống rung điện tử.

Dimensity CX C10 Max có hiệu suất đồ họa khủng

Bảng thông số kỹ thuật cốt lõi của Dimensity CX C10 Max

Chuẩn kết nối Wi-Fi 7 và khả năng xuất đa màn hình 4K

Bên cạnh hiệu năng tính toán, khả năng mở rộng hiển thị của con chip đáp ứng tốt nhu cầu làm việc chuyên nghiệp. Phần cứng hỗ trợ màn hình chính tích hợp độ phân giải 4K ở tần số quét 60Hz qua giao thức DP/MIPI. Đối với các thiết lập ngoại vi, công nghệ DP/MST cho phép thiết bị xuất tín hiệu đồng thời ra hai màn hình rời cùng đạt độ phân giải 4K.

Về kết nối mạng và thiết bị ngoại vi, vi xử lý tích hợp chuẩn Wi-Fi 7 với tốc độ lý thuyết lên tới 7.3Gbps, đi kèm giao thức Bluetooth 6.0. Những chuẩn truyền tải dữ liệu mới này đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu độ trễ, đồng thời tăng cường tính ổn định cho các thiết bị âm thanh và phụ kiện không dây trong môi trường văn phòng hiện đại.