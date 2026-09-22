Thúc đẩy thực hành ESG và cắt giảm chi phí năng lượng trong sản xuất

Bà Phí Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Quản lý công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai thông tin về những định hướng phát triển công nghiệp sinh thái của địa phương. Ảnh: Vương Thế

​Phát biểu tại hội thảo, đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu, việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và kiểm soát phát thải carbon đã trở thành yêu cầu sống còn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng Nai có 44 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng ngàn dự án đầu tư. Thành phố đang quyết tâm triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch chiến lược nhằm phát triển các khu công nghiệp sinh thái, phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành đô thị xanh, thông minh, cắt giảm mạnh phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chuyên gia của Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Vương Thế

​Ở góc độ giải pháp kỹ thuật, các chuyên gia từ ABB chỉ ra rằng năng lượng tiêu thụ cho hệ thống motor (động cơ và biến tần) tại các nhà máy truyền thống thường chiếm tới 65% tổng lượng điện năng. Đây là dư địa lớn nhất để doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí. Hội thảo cũng đã giới thiệu các giải pháp thiết thực như: tối ưu hóa hiệu suất truyền động kèm bài toán hoàn vốn (ROI) nhanh chóng; ứng dụng công nghệ số (IoT) để đo lường, kiểm soát chính xác lượng CO2 phát thải với chi phí tối thiểu.

Doanh nghiệp trao đổi những vướng mắc trong việc thực hành tiết kiệm năng lượng trong sản xuất với các chuyên gia. Ảnh: Vương Thế

​Thông qua hội thảo, ban tổ chức kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp Đồng Nai sẽ tiếp cận sâu hơn các giải pháp công nghệ tiên tiến, tận dụng nguồn lực tài chính xanh và sự hỗ trợ cải cách hành chính (giảm 30-50% thời gian thủ tục), từ đó vượt qua rào cản kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn.