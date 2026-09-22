Cà Mau đầu tư nhà máy điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ hơn 800 tỷ đồng

Công ty CP Năng lượng XCE được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ An Phúc Đông Hải.

Dự án được triển khai tại xã Định Thành, tỉnh Cà Mau, với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện.

Theo quyết định được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 37,5 ha, công suất thiết kế 50 MW. Nhà máy sử dụng công nghệ pin quang điện, inverter phân tán với công suất lắp đặt khoảng 50 MW, tương đương 62,5 MWp.

Dự án tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) với công suất bằng khoảng 10% tổng công suất lắp đặt và thời gian lưu trữ 2 giờ. Hệ thống này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết nguồn điện mặt trời và nâng cao khả năng vận hành của nhà máy.

Về hạ tầng điện, dự án sẽ xây dựng hệ thống các trạm biến áp nâng áp công suất 11.040 kVA cùng hệ thống inverter phân tán. Đồng thời, nhà đầu tư xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110 kV, công suất 1x63 MVA tại xã Định Thành.

Dự án cũng bao gồm tuyến đường dây 110 kV mạch đơn dài khoảng 4 km, đấu nối từ trạm nâng áp 22/110 kV của Nhà máy điện mặt trời An Phúc Đông Hải vào thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió An Phúc Đông Hải.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 818 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 164 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động hơn 654 tỷ đồng, chiếm 80%.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ khởi công từ tháng 6/2027. Giai đoạn lắp đặt thiết bị dự kiến kéo dài từ tháng 6/2027 đến tháng 2/2028. Nhà máy được hoàn thiện và đưa vào khai thác, vận hành từ tháng 3/2028.

Việc kết hợp nhà máy điện mặt trời với hệ thống pin lưu trữ tại An Phúc Đông Hải cho thấy xu hướng tích hợp các giải pháp lưu trữ vào nguồn điện tái tạo, qua đó tăng tính linh hoạt trong vận hành và hỗ trợ khai thác hiệu quả hơn nguồn năng lượng mặt trời.