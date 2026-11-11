Gỡ nút thắt mặt bằng

Những ngày đầu tháng 11/2026, gia đình chị Ngô Thị Oanh, khối Hoàng Đồng đang chuẩn bị các phần việc để di chuyển 5 ngôi mộ của người thân nằm trong phạm vi Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I. Sau khi thống nhất trong gia đình, chị Oanh đã chủ động tìm nơi an táng mới, lựa chọn ngày di chuyển vào cuối tháng 11 này. Đối với phần diện tích đất khác nằm trong phạm vi dự án, gia đình cũng đã chủ động bàn giao sớm để phục vụ thi công.

UBND phường Tam Thanh phối hợp với doanh nghiệp dự án tuyên truyền tại gia đình chị Ngô Thị Oanh, khối Hoàng Đồng

Chị Oanh chia sẻ: Trước đây, việc di chuyển mồ mả của người thân khiến gia đình còn nhiều băn khoăn. Qua những lần cán bộ phường đến gặp gỡ, giải thích, chúng tôi hiểu rõ hơn chủ trương thực hiện dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, gia đình đã bàn bạc, thống nhất ủng hộ, mong muốn góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để dự án triển khai theo kế hoạch.

Không chỉ gia đình chị Oanh, thời gian gần đây, một số hộ dân có mồ mả nằm trong phạm vi Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn cũng đã đồng thuận, chủ động chuẩn bị việc di chuyển phần mộ để bàn giao mặt bằng.

Theo báo cáo của UBND phường, hai dự án có tổng diện tích cần GPMB 248,3 ha, liên quan đến 1.005 hộ gia đình, cá nhân. Đến tháng 10/2026, dự án sân golf đã hoàn thành GPMB 195,25/197,2 ha, đạt trên 99%; dự án khu đô thị đã tiếp nhận mặt bằng 37,67/51,1 ha, đạt gần 74%. Tuy nhiên, hai dự án vẫn còn khoảng 15,38 ha chưa hoàn thành GPMB hoặc bàn giao mặt bằng. Trong đó, việc di chuyển 137 ngôi mộ là một trong những vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục còn lại.

Trước những vướng mắc kéo dài trong công tác GPMB, nhất là việc di dời mồ mả, từ tháng 10/2026, Đảng ủy phường Tam Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tháo gỡ khó khăn tại hai dự án.

Đồng chí Vũ Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy phường Tam Thanh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm tiến độ các dự án, Đảng ủy phường đã phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp tham gia, chỉ đạo công tác GPMB. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc để có biện pháp giải quyết phù hợp. Quan điểm của phường là kiên trì tuyên truyền, đối thoại, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, tôn trọng phong tục, tập quán trong việc di dời mồ mả, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về GPMB.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy phường, UBND phường Tam Thanh đã phân công 3 tổ công tác trực tiếp rà soát hồ sơ, gặp gỡ các gia đình có mộ nằm trong phạm vi dự án, tìm hiểu những vấn đề còn băn khoăn để vận động, tháo gỡ. Ngoài các buổi làm việc tập trung, cán bộ phường còn tranh thủ đến từng nhà vào buổi tối, ngày nghỉ để trao đổi, giải thích chính sách, tạo điều kiện để các gia đình lựa chọn phương án di chuyển phù hợp.

Bà Trần Thị Mai Anh, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cho biết: Khi đến vận động, chúng tôi mang theo các văn bản quy định để giải thích cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi của mình. Với những gia đình chưa tự bố trí được nơi di chuyển mộ, phường có phương án bố trí tại nghĩa trang ở khối Hoàng Tâm. Cán bộ cũng lắng nghe nguyện vọng, tạo điều kiện để các gia đình lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp với phong tục.

Cùng với việc gặp gỡ, vận động người dân, UBND phường tập trung giải quyết những trường hợp tồn đọng theo quy định. Tại Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn, phường ban hành Kế hoạch số 286 ngày 5/10/2026 về di dời mộ và giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB; thành lập Ban bảo vệ thi công, rà soát hồ sơ, khảo sát vị trí các ngôi mộ và nơi dự kiến di chuyển đến. Những trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa di chuyển được tập trung xem xét, chuẩn bị phương án xử lý khi bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Đối với Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, phường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất. Những trường hợp còn vướng mắc được cán bộ trực tiếp gặp gỡ, giải thích chính sách, hướng dẫn các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện để các gia đình chủ động di chuyển mộ.

Từ tháng 10/2026 đến nay, phường Tam Thanh đã vận động được 6 hộ dân đồng thuận di chuyển 21 ngôi mộ tại hai dự án, dự kiến thực hiện trong tháng 11/2026. Trong đó, tại Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I có 3 hộ đồng thuận di chuyển 14 ngôi mộ dù phương án bồi thường chưa được phê duyệt. Một số gia đình đã lựa chọn được nơi an táng, ấn định ngày di chuyển, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; một số hộ đồng thuận nhận tiền hỗ trợ để thực hiện việc di dời.

Dù số ngôi mộ được các gia đình đồng thuận di chuyển chưa nhiều, song sự chủ động của người dân đã tạo chuyển biến bước đầu trong việc tháo gỡ những vướng mắc kéo dài tại dự án. Thời gian tới, phường Tam Thanh tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, giải quyết những kiến nghị còn tồn tại và tạo điều kiện để các gia đình di chuyển mộ theo thời gian đã thống nhất. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những trường hợp còn vướng mắc, từng bước bàn giao phần mặt bằng còn lại, tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai các hạng mục công trình sau nhiều năm chậm tiến độ.