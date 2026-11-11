Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Trung tâm xã Vân Hồ.

Nằm dọc quốc lộ 6, cách Thủ đô Hà Nội chưa đến 200 km, xã Vân Hồ có lợi thế về vị trí địa lý và giao thông kết nối. Cùng với khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái đa dạng, nhiều thác nước, rừng nguyên sinh, hang động và di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc, địa phương có nhiều điều kiện phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Xác định thu hút đầu tư là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Vân Hồ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án. Địa phương định hướng thu hút đầu tư có trọng tâm, ưu tiên các lĩnh vực có thế mạnh như du lịch, thương mại, dịch vụ và chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao.

Lãnh đạo UBND tỉnh và xã Vân Hồ kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn năm 2026.

Năm 2026, trên địa bàn xã có 4 dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực du lịch và nhà ở thương mại đang được triển khai gồm: Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village tại bản Bó Nhành; Khu tham quan vui chơi giải trí Hua Tạt Prestige Resort, bản Hua Tạt; Điểm du lịch cộng đồng Vigolando (giai đoạn 2) tại bản Chiềng Đi 2; Khu đô thị sinh thái trị liệu kết hợp nghỉ dưỡng Mây Trời Vân Hồ tại bản Suối Lìn. Tổng diện tích các dự án khoảng 208 ha, với tổng vốn đầu tư trên 3.600 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các công trình được kỳ vọng bổ sung hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm du lịch, từng bước nâng cao sức hấp dẫn của Vân Hồ trên bản đồ du lịch Sơn La.

Ông Nguyễn Hồng Thành, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, cho biết: Địa phương ưu tiên thu hút những dự án có quy mô, chất lượng phù hợp, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, đồng thời bảo đảm hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa. Đối với các dự án đang triển khai, xã tập trung phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục về xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village đã khởi công xây dựng; các dự án còn lại dự kiến khởi công trong tháng 12/2026.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái trị liệu kết hợp nghỉ dưỡng Mây Trời Vân Hồ.

Cùng với hỗ trợ doanh nghiệp, Vân Hồ chú trọng hoàn thiện quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Xã đã xây dựng, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2025-2030 và quy hoạch các khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, bảo đảm kết nối với quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp và mở rộng. Đến nay, 100% tuyến đường liên xã, liên bản đã được cứng hóa, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và kết nối các điểm du lịch.

Lễ khởi công dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village Vân Hồ. Ảnh PV

Đánh giá về quá trình triển khai dự án tại địa phương, ông Trần Việt Thành, đại diện chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village Vân Hồ, cho biết: Chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục pháp lý, xác minh nguồn gốc đất, đánh giá tác động môi trường và giải phóng mặt bằng. Ngày 10/11, dự án chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư 498 tỷ đồng, quy mô trên 12,4 ha. Công trình gồm tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu biệt thự thương mại, khu nghỉ dưỡng homestay, trung tâm thương mại và tổ chức sự kiện, cùng hệ thống cảnh quan, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dự kiến phục vụ khoảng 100.000 lượt khách mỗi năm. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành điểm nhấn du lịch tại Vân Hồ, bổ sung các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm chất lượng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và mở rộng hành trình khám phá Sơn La.

Điểm du lịch cộng đồng Vigolando bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ.

Không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển du lịch, các dự án còn mở ra cơ hội để người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi dịch vụ. Từ làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, hướng dẫn khách tham quan đến cung cấp nông sản, sản phẩm thủ công và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, người dân có thêm điều kiện tạo việc làm, tăng thu nhập và đa dạng hóa sinh kế ngay tại địa phương.

Chị Hàng Y Ganh, bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi địa phương có thêm các dự án du lịch được đầu tư xây dựng. Bà con sẽ có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển các dịch vụ phục vụ du khách, tiêu thụ nông sản và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Các dự án du lịch được triển khai góp phần tạo việc làm và sinh kế cho người dân địa phương.

Với những lợi thế sẵn có cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, Vân Hồ đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực phát triển. Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho du lịch, thương mại, dịch vụ, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đưa kinh tế địa phương phát triển bền vững.