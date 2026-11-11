Hà Nội tăng hơn 314 tỷ đồng vốn đầu tư đường Tam Trinh, chốt tiến độ quý II/2027

Tăng vốn chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng

Theo quyết định điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án đường Tam Trinh tăng từ 4.312,8 tỷ đồng lên 4.627,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ 3.883,9 tỷ đồng lên 4.169,5 tỷ đồng; chi phí dự phòng tăng từ 21,2 tỷ đồng lên 49,7 tỷ đồng.

Đường Tam Trinh được tăng vốn, kéo dài tiến độ (Ảnh minh họa).

Các khoản chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác được giữ nguyên. Thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh từ hết năm 2026 sang hết quý II/2027.

Theo hồ sơ dự án, đường Tam Trinh dài khoảng 3.557,7m, mặt cắt ngang rộng 40m, đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, hào kỹ thuật, tổ chức giao thông và di chuyển đường dây trung, hạ áp. Nguồn vốn thực hiện là ngân sách thành phố.

Được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2012, dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh vào các năm 2016, 2023 và tháng 4/2026. Công trình khởi công từ năm 2024.

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Mai, tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 60.924m², liên quan đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức trên địa bàn 3 phường. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với 55 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai giao tại phường Tương Mai; cùng một số thửa đất chưa xác định rõ nguồn gốc tại phường Vĩnh Tuy.

Đây là nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư dự án phải điều chỉnh. Theo hồ sơ trình duyệt của Sở Xây dựng Hà Nội, chi phí bồi thường về đất, tài sản, cây cối tăng hơn 280 tỷ đồng; chi phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng tăng khoảng 5,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng được bổ sung hơn 28,5 tỷ đồng nhằm dự phòng khối lượng và chi phí phát sinh trong quá trình hoàn thiện, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ còn vướng mắc.

Tập trung nguồn lực, hoàn thành dự án trong quý II/2027

Về tiến độ thi công, từ tháng 5 đến tháng 6/2026, chủ đầu tư đã cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, tại thời điểm lập hồ sơ điều chỉnh, khối lượng thi công mới đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng.

Các nhà thầu đã tổ chức thi công 6 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 875m phía trái tuyến; hoàn thành các hạng mục thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, lát vỉa hè và đắp cấp phối đá dăm loại 1. Hạng mục tường chắn và bê tông lót vỉa hè bên phải tuyến, dọc bờ sông Kim Ngưu, cũng đang được triển khai.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là cần thiết do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đến tháng 6/2026 mới cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, đường Tam Trinh là tuyến giao thông chính của khu vực nên quá trình thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đánh giá dự án đã kéo dài khoảng 10 năm, làm giảm hiệu quả đầu tư. Vì vậy, cơ quan này yêu cầu chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án trong quý II/2027.

Theo quyết định điều chỉnh, UBND phường Hoàng Mai là chủ đầu tư, có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường Tương Mai, Vĩnh Tuy giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng; bảo đảm thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tránh phát sinh khiếu kiện.

Chủ đầu tư cũng phải phối hợp với Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội thống nhất phương án phân luồng giao thông trong quá trình thi công; chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, rút ngắn thời gian thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn để chủ đầu tư triển khai, hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt.