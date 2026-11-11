Hiến đất, mở đường làng ở Trường Sinh

Đường xấu, nông sản khó ra chợ

Nhiều năm qua, giao thông là hạn chế lớn nhất đối với phát triển kinh tế ở Trường Sinh. Tại thôn Sùng Lễ, đường nội thôn hẹp, nắng thì bụi, mưa thì lầy, việc chuyển nông sản ra trục đường chính gặp nhiều khó khăn.

Hạ tầng giao thông ở Trường Sinh được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương nông sản.

Ông Nguyễn Văn Lượng, hộ chăn nuôi quy mô lớn ở thôn Sùng Lễ cho biết: Mỗi lứa gia đình xuất chuồng hơn 30 con lợn thịt. Do đường đất lầy lội, xe tải không vào được tận nơi, thương lái thường lấy lý do vận chuyển vất vả để ép giá thấp hơn từ 2 đến 3 giá so với giá thị trường. Biết là chịu thiệt nhưng đường như thế này thì đành chấp nhận. Mong muốn có đường bê tông để xe vào tận sân chở lợn, chở ngô không chỉ của gia đình ông mà của hàng trăm hộ dân trong thôn suốt nhiều năm.

Tuyến đường liên thôn từ thôn Thắng Lợi sang thôn Đồng Tâm 1 (nay là thôn Lương Thiện), dài gần 3 km, cũng trong tình trạng tương tự. Nền đường xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi. Trong các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, người dân nhiều lần kiến nghị nâng cấp. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên việc đầu tư phải kéo dài qua nhiều năm.

Nhà nước và Nhân dân cùng làm

Khi các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, Trường Sinh được phân bổ hàng chục tỷ đồng để duy tu, cải tạo đường giao thông, xây dựng kè tràn, nâng cấp nhà văn hóa thôn và trường học.

Đồng chí Trần Trọng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Trường Sinh chia sẻ: Do địa bàn rộng, dân số đông nên khối lượng hạ tầng cần hoàn thiện rất lớn. Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước mà thiếu sự chung sức của nhân dân, đặc biệt là việc tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công và tự giác tháo dỡ công trình trên đất, xã khó có thể đẩy nhanh tiến độ các công trình dân sinh như hiện nay.

Rõ nét nhất là ở thôn Sùng Lễ. Dự án duy tu, sửa chữa tuyến đường từ ĐH 06 đến Cầu Tạm dài 416m, mặt đường rộng 5m, tổng mức đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng. Ngay sau khi dự án được phê duyệt, chi bộ và Ban công tác Mặt trận thôn đã vào cuộc vận động người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Viện, Bí thư Chi bộ thôn Sùng Lễ cho biết: Cán bộ thôn đến từng nhà trao đổi, phân tích để người dân hiểu làm đường trước hết phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của chính gia đình mình nên bà con đều thống nhất. Kết quả, hơn 20 hộ tự nguyện hiến trên 730 m2 đất các loại, phá bỏ 74m tường rào, giải tỏa nhiều cây cối, hoa màu và không yêu cầu hỗ trợ, đền bù.

Gia đình bà Hoàng Thị Hoa, thôn Sùng Lễ hiến 100 m2 đất trồng cây lâu năm, 150 m2 đất lúa và tự tay dỡ bức tường rào xây kiên cố. Bà Hoa chia sẻ: “Tấc đất là tấc vàng, nói không tiếc thì không đúng. Nhưng đường thôn rộng rãi thì xóm làng khang trang, con cháu đi học thuận lợi, buôn bán cũng dễ hơn. Đến nay, mặt bằng tuyến đường Sùng Lễ đã được giải phóng 100%, đường bê tông đưa vào sử dụng, việc đi lại và giao thương của người dân thuận lợi hơn rõ rệt.

Tinh thần đó tiếp tục được phát huy ở dự án cải tạo, nâng cấp tuyến liên thôn từ Thắng Lợi đi Đồng Tâm 1 (nay là Lương Thiện), tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Đồng chí Lê Thị Thương, Bí thư Chi bộ thôn Thắng Lợi cho biết: Khi dự án khởi công, nhân dân hai thôn đều đồng tình. Có 68 hộ dọc tuyến tự nguyện hiến 13.210 m2 đất ở và đất nông nghiệp, tự tháo dỡ cổng ngõ, tường rào, chặt bỏ cây trồng. Ước tính tổng giá trị đất và tài sản trên đất người dân hiến tặng khoảng 1,7 tỷ đồng. Nhờ mặt bằng được bàn giao đúng hạn, đơn vị thi công đã hoàn thành 80% khối lượng và đang phấn đấu sớm đưa tuyến đường vào sử dụng.

Trên cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, xã định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp thuần túy, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Xã cũng khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Mỗi tuyến đường được mở rộng ở Trường Sinh hôm nay có phần đóng góp trực tiếp của người dân. Khi cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác vận động, công khai mục đích, lợi ích của công trình, sự đồng thuận của nhân dân sẽ tiếp tục là nền tảng để địa phương hoàn thiện hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.