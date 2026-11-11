Đà Nẵng: Cử tri Chiên Đàn kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, hạ tầng

Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Chiên Đàn trước kỳ họp cuối năm 2026 do Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng số 9 tổ chức.

Sáng 10/11, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng số 9 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri xã Chiên Đàn trước kỳ họp cuối năm 2026. Bên cạnh việc thông tin những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hội nghị tập trung ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là các vấn đề về đất đai, hạ tầng và chính sách hỗ trợ lực lượng ở cơ sở.

Thông tin chính sách, lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Tham dự hội nghị có các đại biểu HĐND thành phố thuộc Tổ đại biểu số 9 gồm ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn; ông Trương Minh Hải, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong 10 tháng đầu năm 2026, đồng thời giới thiệu những nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp gần đây.

Đáng chú ý, nhiều chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống người dân được phổ biến, như hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, chính sách đối với thanh niên nhập ngũ và xuất ngũ, hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra và chi phí hỏa táng.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, trao đổi và giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương tại hội nghị.

Thông tin về chương trình kỳ họp cuối năm cũng được đại biểu chia sẻ để cử tri nắm bắt những nội dung dự kiến đưa ra thảo luận, xem xét. Qua đó, người dân có thêm cơ sở theo dõi hoạt động của HĐND thành phố cũng như các chính sách liên quan đến địa phương.

Kiến nghị tập trung vào đất đai và hạ tầng dân sinh

Tại phần thảo luận, cử tri xã Chiên Đàn đã nêu nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sinh sống, sản xuất và triển khai các công việc tại địa phương. Trong đó, những khó khăn liên quan đến thủ tục, vướng mắc đất đai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri.

Bên cạnh đó, người dân đề nghị thành phố chú trọng đầu tư, hoàn thiện hệ thống thoát nước, bảo đảm nguồn cung nước sạch và nâng cấp hạ tầng giao thông. Đây đều là những vấn đề gắn với nhu cầu thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và điều kiện phát triển của địa phương.

Một số ý kiến cũng đề cập đến chế độ, chính sách dành cho lực lượng y tế thôn bản và hoạt động của cấp thôn. Cử tri mong muốn thành phố có sự quan tâm, hỗ trợ phù hợp để đội ngũ làm công tác tại cơ sở có thêm điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Cử tri xã Chiên Đàn nêu ý kiến, phản ánh những vấn đề dân sinh tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp cuối năm 2026.

Các kiến nghị được đại biểu HĐND thành phố, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương trao đổi, giải đáp trực tiếp đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cũng tham gia làm rõ các vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương.

Tiếp thu kiến nghị, nâng cao trách nhiệm giải quyết vấn đề dân sinh

Đối với những nội dung chưa thể giải quyết tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 9 tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét. Việc theo dõi, xử lý các kiến nghị sau tiếp xúc cử tri có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm những vấn đề chính đáng của người dân được phản ánh đến đúng cơ quan phụ trách.

Thông qua hội nghị, đại biểu HĐND thành phố có thêm thông tin thực tiễn từ địa bàn dân cư, qua đó nhận diện những khó khăn cần quan tâm trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Đây cũng là kênh để người dân trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, tham gia đóng góp vào các vấn đề phát triển của thành phố.

Việc duy trì hoạt động tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp không chỉ góp phần tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với Nhân dân mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm tiếp nhận, phản hồi và giải quyết kiến nghị, nhất là những vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân tại cơ sở.