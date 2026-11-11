Dự án cầu qua sông Kim Bồng: Khẩn trương giải phóng mặt bằng để kịp khởi công

Hiện nay, UBND 2 phường Nha Trang và Tây Nha Trang đang khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án Cầu qua sông Kim Bồng. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ cải thiện kết nối giao thông tuyến đường phía nam Sông Cái đoạn từ cầu Hà Ra đến cầu Đường sắt, kết nối đường Vành đai 2 với đường 2 tháng 4, đáp ứng nhu cầu giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực.

Vị trí xây cầu bắc qua sông Kim Bồng.

Giải phóng mặt bằng còn chậm

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh (chủ đầu tư), Dự án Cầu qua sông Kim Bồng không tổ chức thu hồi đất mà tiếp nhận mặt bằng sạch từ Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Hạng mục NT2.1 Kè và đường nam Sông Cái) qua địa bàn 2 phường Tây Nha Trang và Nha Trang. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng của hạng mục trên còn chậm do gặp vướng mắc.

Trên địa bàn phường Tây Nha Trang (phía tây cầu Kim Bồng) có 4 trường hợp có mặt bằng trong phạm vi thi công dự án. Sau quá trình vận động, đối thoại, có 1 trường hợp chưa được nhận tiền bồi thường nhưng đã đồng ý bàn giao mặt bằng; 1 trường hợp đang được UBND phường Tây Nha Trang điều chỉnh phương án (thay đổi đối tượng sử dụng đất); 2 trường hợp chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và gửi đơn kiến nghị đến cấp có thẩm quyền. UBND phường Tây Nha Trang đã tổ chức đối thoại, vận động, tuy nhiên 2 hộ dân vẫn chưa hợp tác. Lãnh đạo phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu thực hiện các nội dung tiếp theo.

Trên địa bàn phường Nha Trang (phía đông cầu Kim Bồng) có 1 trường hợp nằm trong phạm vi thi công dự án. UBND phường Nha Trang đã phê duyệt các phương án điều chỉnh, bổ sung và được hộ dân đồng thuận. Tuy nhiên, gia đình lại gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế nên chưa thể nhận tiền và chưa thể bàn giao mặt bằng cho dự án.

Hiện nay, hai địa phương vẫn đang khẩn trương vận động, đối thoại và giải quyết các vướng mắc của người dân để hoàn thành công tác tiếp nhận mặt bằng của dự án theo tiến độ được giao.

Sẽ khởi công vào cuối năm 2026

Được biết, Dự án Cầu qua sông Kim Bồng được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 10-2020. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán từ năm 2021 và ký hợp đồng thi công vào tháng 7-2022 với trị giá 121,156 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng. Tuy nhiên, dự án chưa thể triển khai thi công do đường tiếp cận công trường vướng mặt bằng thuộc hạng mục NT-2.1 của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Do kéo dài thời gian chờ mặt bằng, ngày 10-4-2026, nhà thầu đề nghị chấm dứt hợp đồng. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh và nhà thầu đã thống nhất thực hiện thủ tục chấm dứt, thanh lý hợp đồng theo quy định.

Trước những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và điều kiện tiếp cận công trường, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 2-11-2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án Cầu qua sông Kim Bồng. Theo quyết định, dự án xây dựng mới cầu và đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài hơn 133m, cầu và đường dẫn rộng 28m; tổng mức đầu tư của dự án hơn 175,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ nay đến năm 2028.

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh cho biết, chủ đầu tư đang tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, làm cơ sở triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định. Dự kiến trong tháng 12-2026, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh sẽ hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công xây dựng công trình. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ban đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND 2 phường Nha Trang và Tây Nha Trang tích cực thực hiện công tác đối thoại, vận động hộ dân phối hợp, sớm bàn giao mặt bằng trống để triển khai thi công. Trong đó, UBND phường Tây Nha Trang tổ chức ưu tiên vận động các trường hợp trong phạm vi đường thi công đến cầu Kim Bồng; UBND phường Nha Trang tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn hộ dân đang gặp vướng mắc trong thủ tục phân chia di sản thừa kế, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án. Ngoài ra, để bảo đảm điều kiện tiếp cận công trường, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Nha Trang và phường Tây Nha Trang khẩn trương thực hiện giải phóng, bàn giao mặt bằng các tuyến tiếp cận dự án trong tháng 12-2026.