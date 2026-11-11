TP HCM thu hồi loạt khu đất của doanh nghiệp vì dự án ngừng hoạt động, nợ tiền thuê đất

Ngày 10/11, UBND TP HCM cho biết đã ban hành các thông báo và quyết định thu hồi nhiều khu đất do doanh nghiệp sử dụng trên địa bàn thành phố, với tổng diện tích khoảng 68.383,2 m² (tương đương gần 6,84 ha).

Đáng chú ý, trong số này có khu đất rộng 1.308 m² tại số 149 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, thuộc dự án Sài Gòn Court đã chấm dứt hoạt động. Một khu đất khác rộng hơn 9.298 m² tại đường An Dương Vương, phường Bình Phú, bị thu hồi do doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, một số khu đất tại xã An Nhơn Tây và phường Bà Rịa được thu hồi sau khi doanh nghiệp chủ động đề nghị trả lại do không còn nhu cầu sử dụng.

Cụ thể, thành phố thực hiện thủ tục thu hồi khu đất rộng 1.308 m² tại số 149 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, do Công ty TNHH Căn hộ Cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản sử dụng.

Lý do thu hồi là dự án Sài Gòn Court đã chấm dứt hoạt động theo Thông báo số 10008/TB-STC ngày 21/10/2025 của Sở Tài chính. Trường hợp này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất theo điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

UBND TP cũng yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp kiểm kê, chuyển giao tài sản, chuẩn bị bàn giao đất và hồ sơ pháp lý liên quan. Sau thời hạn này, UBND TP HCM sẽ xem xét ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, tham mưu quyết định thu hồi. Sở Tài chính và Sở Xây dựng phối hợp rà soát, kiểm kê, thực hiện thủ tục chuyển giao không bồi hoàn tài sản cố định của dự án, bảo đảm quản lý tài sản đúng quy định.

Một trường hợp khác là khu đất có diện tích 9.298,9 m² tại số 127 An Dương Vương, phường Bình Phú, do CTCP Bất động sản Thành Ngân sử dụng.

Theo quyết định của UBND TP HCM, khu đất gồm 3 phần: khu I rộng 6.436 m², thuộc thửa đất số 201 và được quy hoạch làm đất dự trữ giáo dục; khu III rộng 1.452,2 m², thuộc thửa đất số 203, nằm trong quy hoạch đường dự phóng; khu IV rộng 1.410,7 m², thuộc thửa đất số 204, thuộc lộ giới đường An Dương Vương. Các thửa đất trên thuộc tờ bản đồ số 40, phường 10, quận 6 trước đây, nay là phường Bình Phú.

Vị trí khu đất 127 An Dương Vương. (Ảnh chụp màn hình)

Khu đất được Nhà nước cho Thành Ngân thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, với thời hạn đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

Nguyên nhân thu hồi là doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất. Dù đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, doanh nghiệp vẫn không chấp hành.

Trường hợp này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 30 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.

Sau khi thu hồi, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM sẽ tiếp nhận, quản lý và bảo vệ khu đất. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và tham mưu phương án quản lý, sử dụng khu đất phù hợp với quy hoạch.

Doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích đất, đồng thời tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tài chính còn phải hoàn thành với Nhà nước. Quyết định thu hồi có hiệu lực sau khi hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày công ty nhận được thông báo thu hồi đất.

Ngoài các trường hợp trên, UBND TP HCM cũng thực hiện thủ tục thu hồi những khu đất do doanh nghiệp tự nguyện trả lại vì không còn nhu cầu sử dụng.

Cụ thể, tại xã An Nhơn Tây, thành phố quyết định thu hồi khu đất rộng 41.078,6 m² của Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa TP HCM. Khu đất thuộc thửa đất số 277, tờ bản đồ số 40, bộ địa chính xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi theo tài liệu năm 2003.

Trước đây, khu đất này được UBND TP HCM cho Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa TP HCM thuê theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 28/3/2011. Việc thu hồi được thực hiện theo khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024, do doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại đất.

Sau khi thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; đồng thời bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê đất cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các thủ tục liên quan.

Doanh nghiệp cũng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, phối hợp chấm dứt hợp đồng thuê đất và xử lý tài sản gắn liền với đất theo quy định, bảo đảm không thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Trong khi đó, tại phường Bà Rịa, UBND TP HCM thông báo thu hồi 3 khu đất với tổng diện tích 16.697,7 m² do CTCP Dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện trả lại.

Ba khu đất có diện tích lần lượt 7.252,8 m², 6.000,6 m² và 3.444,3 m². Việc thu hồi được thực hiện theo khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp xử lý, tháo dỡ, di dời tài sản và công trình trên đất; giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất (nếu có), dọn dẹp vệ sinh môi trường và chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Doanh nghiệp cũng cam kết không yêu cầu Nhà nước bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trạng, việc xử lý tài sản, hoàn thiện hồ sơ và tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất sau khi kết thúc thời hạn thông báo. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, quản lý quỹ đất sau thu hồi.