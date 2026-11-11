Tiếp nhận dự án thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững

Theo quyết định, Sở Công Thương được giao làm chủ dự án, UBND thành phố là cơ quan chủ quản. Dự án được triển khai trên địa bàn thành phố từ thời điểm phê duyệt đến ngày 30/6/2028. Toàn bộ kinh phí là vốn viện trợ không hoàn lại, không có vốn đối ứng.

Dự án hướng đến nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực và thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình chuyển dịch năng lượng; xây dựng, triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam. Đồng thời dự án thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công, tư nhân và các tổ chức phát triển nhằm xây dựng lộ trình giảm phát thải, triển khai các giải pháp các bon thấp bền vững tại địa phương.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và triển khai dự án đúng nội dung được phê duyệt, bảo đảm sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích, tuân thủ quy định pháp luật và các cam kết với nhà tài trợ.